Alianza Lima viene planificando lo que será su participación en la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores, donde arrancará nuevamente en la primera fase. Los primeros en ser oficializados fueron el argentino Pablo Guede, quien reemplazará en el banquillo a Néstor ‘Pipo’ Gorosito, el volante Jairo Vélez, quien llega de Universitario de Deportes, y el delantero Luis Ramos, goleador del América de Cali en este 2025. Además de las futuras contrataciones, hay algunas renovaciones pendientes, siendo la más esperado por el pueblo blanquiazul la de Alan Cantero. Si bien el club dejó en claro que la intención es que continúe en Matute, todavía no se han cerrado las negociaciones de club a club con Godoy Cruz, dueño de su pase.

En ese panorama, desde Argentina se manifestaron y señalaron que el acuerdo de préstamo con Cantero culminó, y en las últimas horas dos clubes peruanos mostraron interés en el futbolista. Eso sí, según el periodista José Varela en Matute se pusieron las pilas y tomaron la decisión de comprar su pase y quedarse con un porcentaje atractivo de cara a futuro.

“Alianza Lima comprará a Alan Cantero, futbolista de Godoy Cruz. Hay negociaciones entre ambas instituciones, todavía no existe acuerdo. Eso sí, el objetivo de los ‘blanquiazules’ es poder adquirir el 80% del pase del volante ofensivo argentino”, fue la información del periodista en su canal de Youtube.

Eso sí, Alianza Lima tendrá que ponerse de acuerdo rápidamente con la dirigencia del ‘Tomba’ para evitar que algún otro equipo de la Liga 1 se adelante en las negociaciones. Por eso, prácticamente se vieron obligados a mejorar la propuesta, inicialmente de un nuevo préstamo, y ahora buscar adquirir el 80% del pase por el mediapunta de 27 años.

Alan Cantero junto a su familia en Argentina (Foto: @cantero_alan)

“Se venció el plazo para la opción de compra del pase de Cantero y ahora estamos negociando un nuevo préstamo. Hay interés de dos clubes peruanos por él”, declaró José Manzur, presidente de Godoy Cruz, a TV Perú con respecto al futuro del jugador que llegó a su club en 2020 como jugador libre y tuvo una serie de préstamos: CA Estudiantes, Barracas Central y Alianza Lima.

De todos modos, y considerando que la propuesta de Alianza Lima sea atractiva para el ‘Tomba’, en La Victoria tienen la prioridad y van tomando la delantera para hacerse de los servicios de Alan Cantero, quien este año ocupó distintas posiciones en la cancha a pedido de ‘Pipo’ Gorosito: volante mixto, extremo por derecha e izquierda, segundo delantero y hasta centro delantero.

Eso sí, las lesiones han ido persiguiendo al futbolista a lo largo del 2025, al punto que se perdió una serie de partidos a raíz de eso y tuvo cuatro periodos donde estas molestias no lo dejaron entrar en las convocatorias y ser tomado en cuenta por el comando técnico. Con una nueva pretemporada, y ahora al mando de Pablo Guede, la idea es que Cantero se ponga al 100% desde el inicio y pueda mejorar las cifras de este año.

Con camiseta de Alianza Lima, el argentino disputó 21 partidos en Liga 1, sumando tres goles y tres asistencias; en el torneo internacional acumuló otros dos tantos y una asistencia más en 11 partidos, entre Copa Libertadores y Sudamericana. Pese a las lesiones y no ser titular habitual, Alan Cantero demostró su capacidad y en La Victoria lo ven como potencial jugador exportable. Solo queda concretar la compra del pase.

Pablo Guede fue presentado en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

