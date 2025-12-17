Luego de que Alianza Lima quedó como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, en tienda blanquiazul iniciaron los movimientos con la salida del técnico Néstor Gorosito y también una serie de futbolistas, entre ellos el argentino Guillermo Enrique. El lateral derecho culminó su etapa en el cuadro de La Victoria, con puntos altos y bajos a lo largo de la temporada 2025, y lo que más llamó la atención fue su ausencia en el último partido ante Sporting Cristal por los play-offs.

De vuelta en Argentina, donde tiene que reincorporarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata, Enrique rompió su silencio y confirmó que viajó de emergencia a su país por un tema familiar, y por eso no pudo estar presente en la revancha ante los celestes. De hecho, consideró que su salida del club fue más por una decisión dirigencial que por su rendimiento o las lesiones.

“El paso mío por Alianza desde el principio hasta los últimos meses fue muy bueno porque competí en copas internacionales y en la liga, la verdad que he hecho trabajos muy buenos en casi todos los partidos. El tema de la renovación no tiene que ver con las lesiones, pasa porque el club ha decidido no renovarme y traer otros jugadores en mi posición”, declaró el futbolista a TV Perú.

De paso, descartó que haya tenido una mala relación con Paolo Guerrero o algún otro compañero. “Salí a descartar rumores de alguna pelea con Paolo. Yo lo respeto demasiado, conmigo siempre se llevó bien. Tuvimos un cruce pero no fue a los golpes, lo exageraron. Al siguiente día hablamos como personas muy respetuosas, nos dimos un abrazo y al momento estábamos todo bien. Los jugadores somos así”, señaló.

Guillermo Enrique se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: Difusión)

Por otro lado, Guillermo Enrique no pudo evitar pronunciarse sobre supuestos actos de indisciplina en el club, donde fueron apuntados algunos futbolistas como Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini, sobre todo vinculados en algunos programas de espectáculos. Para el argentino, ojalá el club pueda cambiar esta situación, aunque es consciente que cada jugador toma sus decisiones.

“En Alianza se habló casi todo el año de videos, de jugadores que salieron de juerga, que salieron de fiesta, son cosas que no se podían controlar. Cada jugador sabe lo que hace, cómo tiene que ser profesional adentro y afuera. Yo no te voy a decir que no he tenido actitudes antideportivas, pero no he estado en esas cosas, no soy un chico que le guste andar de juerga. Se puede controlar esta situación, pero cada quien toma sus decisiones. En Argentina es muy distinto, te avisan una, dos o tres veces. A la cuarta ya vas para afuera”, apuntó Enrique.

Con respecto a su futuro, el lateral derecho no descartó vestir otra camiseta en el fútbol peruano, en especial la de Universitario de Deportes o Sporting Cristal. “No estoy al tanto de otras ofertas, mi representante lo maneja. Si se da la oportunidad de jugar en Sporting Cristal o Universitario, bienvenido sea. No le cierro las puertas a nadie”, declaró sin dudarlo.

Eso sí, el futbolista de 25 años espera tener algún día su revancha con Alianza Lima y se lo dejó saber a los directivos antes de volver a Argentina. “He hablado con Franquito (Navarro Mandayo), y le dije que sé que en algún momento volveré. La verdad ojalá pueda volver, puedan permitirme tener esa revancha de jugar en Alianza otra vez”, declaró Enrique.

D'Alessandro Montenegro será el reemplazante de Enrique en Alianza Lima. (Foto: ADT)

