Con el cerebro del equipo ya definido, Alianza Lima empieza a revisar las carpetas que tiene disponible para la temporada del 2026. Teniendo ahora a Pablo Guede como nuevo entrenador, que ha revelado su pasión por ganar un título con los ‘blanquiazules’, se han abierto varias dudas en cuanto a los nombres que se quedan, se van o llegan. Si bien, ya se han despedido de algunos y han anunciado a otros, aún quedan varios cupos por cubrir en los próximos días. Bajo este contexto, fue Franco Navarro quien aclaró algunas dudas en cuanto a fichajes.
Noticia en desarrollo...
