Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO: ambos equipos se enfrentan este viernes (7:30 p.m. hora de Ecuador) en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la fecha 1 de la Serie A . El equipo dirigido por Almada quiere recuperar el terreno perdido en el campeonato luego su irregular campaña el año pasado.



Barcelona SC buscará iniciar con buen pie lo que será su aventura en la temporada 2018. Los dirigidos por Almada no terminaron bien el pasado campeonato, dado que pusieron todas sus ilusiones en la Copa Libertadores, donde quedaron eliminados en las semifinales.



Barcelona SC mantuvo partidos amistosos con el Legia Varsovia y Fluminense de Brasil, para luego disputar la Copa del Pacífico ante Delfín y Guayaquil City. En los dos primeros cotejos, obtuvo una victoria, mientras que en los que disputó en su país, apenas sumó una unidad.



El año pasado, Barcelona SC sucumbió en la primera parte ante Delfín, quien fue el campeón de la Primera Etapa del torneo ecuatoriano. Ya en la segunda mitad del año, quedó en el séptimo lugar. Ahora, con un torneo nuevo, el cuadro de Guayaquil irá por la victoria.



Universidad Católica de Ecuador, por su parte, terminó en el puesto 10 y estuvo cerca de pelear los cupos por el descenso. Hay que indicar que el duelo abre la temporada 2018 al parecer será sin cobertura de TV, después de que un juez anulara el contrato de difusión alcanzado entre la empresa GolTV y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



La justicia considera que debe convocarse un nuevo concurso por los derechos de televisión y, si bien existe un acuerdo entre la empresa uruguaya, propietaria de los derechos, y el canal local CNT, por el momento se desconoce si será firmado y ejecutado.

La resolución judicial no impide, sin embargo, el desarrollo deportivo de la liga ecuatoriana, que iniciará este viernes con el enfrentamiento entre Barcelona y Universidad Católica.



La primera etapa del torneo local premiará al ganador con un billete para la Copa Libertadores de 2019 y otro para disputar el título local de 2018 contra el ganador de la segunda etapa.