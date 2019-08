Donny al descubierto: DT del Ajax dejó abierta la posibilidad del traspaso de Van De Beek al Real Madrid

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, dijo este martes que "no hay nada definitivo" en el posible traspaso al Real Madrid del centrocampista Donny van de Beek , que jugó los 90 minutos del partido de ida de la fase previa de la Champions League entre el PAOK griego y el equipo holandés (2-2).



"Hay muchos rumores, pero no hay nada definitivo. Donny jugó hoy y ahora está ocupado con los partidos del Ajax. Queremos también que esté en la Liga de Campeones porque hace que el equipo mejore", dijo el técnico a la televisión holandesa "Ziggo Sports".



Ten Hag confirmó de esta manera que tiene pensado alinear al centrocampista en el encuentro de vuelta contra el PAOK, el próximo 13 de agosto en Ámsterdam, a pesar de que el Ajax negocia el traspaso de Van de Beek al Real Madrid, tal y como ha reconocido el propio futbolista.



"No sé si nos dejará y espero que se quede aquí mucho tiempo. Especialmente esta temporada porque significaría que tendríamos a un muy buen centrocampista", añadió el entrenador.



La participación de Van de Beek con el Ajax en las rondas previas de acceso a la fase de grupos, que será sorteada el 29 de agosto, no afectaría a su participación con el Real Madrid en la Liga de Campeones en el caso de que se cerrase su contratación. EFE

