Hoy Bolivia es una fiesta y la alegría se va a extender, por lo menos, por seis meses más, cuando le toque afrontar el Repechaje al Mundial 2026. De hecho, la ‘Verde’ está a uno o dos partidos de volver a una Copa del Mundo luego de 32 años. Distintas figuras públicas felicitaron al equipo de Óscar Villegas por este primer logro, y uno de ellos fue Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL. La cuenta oficial de la Federación Boliviana de Fútbol compartió en sus redes sociales el mensaje del mandatario a su par boliviano y la Selección de Bolivia por esta clasificación.

“El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, felicitó a la Selección Boliviana y al presidente Ángel Fernando Costa por el lugar obtenido en el repechaje rumbo al Mundial 2026. “¡Fuerza, Bolivia! ¡A seguir creyendo en grande!”, fue el mensaje que compartieron en su cuenta de X (@FBF_BO).

Entre líneas, el comunicado del presidente de CONMEBOL indica “a título personal y en nombre de la Confederación Sudamericana de Fútbol quiero expresarte nuestras más cálidas felicitaciones por el lugar obtenido por la Selección Boliviana en el repechaje (...). Se trata de una recompensa a la dedicación y el esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes de Bolivia”.

Comunicado de Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, dirigido a Bolivia y su federación de fútbol. (Imagen: FBF)

A la par, Alejandro Domínguez aseguró que tiene la certeza de que la Selección de Bolivia dejará todo en la cancha para lograr el cupo mundialista, y también que todo Sudamérica estará apoyando a la ‘Verde’ en este próximo desafío, que será en marzo del 2026 en México.

De hecho, un mensaje que también ha despertado cierta polémica pues se da días después de que la misma Federación Boliviana de Fútbol mostrara por la misma vía su apoyo a la CONMEBOL luego del fallo donde eliminó a Independiente de Argentina de la Copa Sudamericana, y el cuadro argentino alzó la voz contra el organismo sudamericano.

“La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y a los órganos disciplinarios de la Confederación”. Las autoridades bolivianas señalaron en dicho comunicado su “rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano”.

Por ahora, la ‘Verde’ debe concentrarse en el Repechaje al Mundial 2026 y esperar si jugará las semifinales o directo la final. El partido de Bolivia se dará entre el lunes 23 y 31 de marzo, según el calendario de la FIFA. Los estadios de Monterrey y Guadalajara fueron elegidos para la disputa de estos choques decisivos.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, felicitó a Bolivia por su clasificación al repechaje al Mundial. (Foto: AFP)

