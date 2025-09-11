Una emblemática noche se vivió el pasado martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto, cuando la Selección Boliviana recibió el pitazo final de su duelo frente a Brasil y, entre lágrimas de varios jugadores del plantel, pudo celebrar la clasificación al repechaje mundialista que los acerca mucho más al gran sueño que tienen pendiente desde hace 31 años. Pero lo cierto es que, para ese partido, pasaron varias cosas en la previa, una de ellas, es lo que se vivió dentro de los camerinos donde los nervios abundaban.

Pensando en lo que iba a ser el último partido de estas Eliminatorias Sudamericanas, las ‘Verde’ solo tenía una oportunidad única para poder alcanzar el último cupo disponible, que era ganarle a Brasil. Por supuesto, en papeles, la visita era el gran favorito, pero la urgencia de Bolivia hizo que la historia diera un giro de 180 grados a su favor.

¿Cuál fue la clave? Más allá de conseguir un gol y cerrarse cuidando su portería, otro de los factores que influyó mucho en el equipo de Villegas, fue la motivación que pudieron recibir en la previa, dirigida nada más y nada menos que por Carlos Lampe. El arquero histórico de esta Selección que recuperó la titularidad en un partido decisivo.

Bolivia logró vencer 1-0 a Brasil clasificando al repechaje mundialista. (Foto: Getty Images)

Y es que en los camerinos, mientras se sentía un ambiente cargado de nervios y alta tención, el experimentado jugador tomó la palabra sin dudarlo y, refiriéndose a sus compañeros -que muchos de ellos son muy jóvenes-, recalcó la importancia de este partido para quedar más cerca de volver a una cita mundialista.

“Tenemos la posibilidad más linda de ganar después de 31 años. Mañana cumple un año desde que sembramos esa alegría, esa fe, esa esperanza. Porque volvimos a ganar también después de 31 años. Y eso nos lo hemos ganado nosotros. Nadie creía en nosotros”, comenzó diciendo.

Asimismo, reconoció como otros los menospreciaron por la historia pasada que ha vivido esta Selección, pero que aún así eso los hizo más fuerte. “Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados. Y nos revelamos, y empezamos a ganar, y empezamos a jugar mejor, y empezamos a conseguir resultados. Y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie”, indicó.

Pero el clímax, sin duda, llegó en la parte final, cuando les habló directamente a los jóvenes que pasaron años viendo a muchos jugadores por TV que no lograron cumplir el sueño mundialista, pero que ahora son ellos mismos los protagonistas que están a un paso de vivir esa realidad.

“Todos, cada uno, tiene un sueño dentro nuestro. O sea que vamos a la cancha, muchachos, a disfrutar. El tren pasa solo una vez, a veces. El ídolo de cada uno de ustedes, que veían aquí en la televisión, ninguno pudo jugar este partido que vamos a jugar nosotros. O sea, que ganemos ese boleto, y subamos a este tren car*jo”, finalizó.

Bolivia clasificó al repechaje mundialista 2026. (Foto: AFP)

¿Con quiénes jugará Bolivia el repechaje?

Hasta el momento, además de Bolivia como representante de la CONMEBOL, la otra selección clasificada al repechaje intercontinental es Nueva Caledonia por parte de Oceanía. Hasta la fecha, a falta de la actualización del próximo 17 de septiembre, la ‘Verde’ se ubica en el puesto 78 del ránking FIFA, mientras que el cuadro oceánico en la casilla 152.

Por otro lado, en lo que respecta con CONCACAF, sus dos clasificados al repechaje de definirán en noviembre cuando se completen las cuatro jornadas restantes. En esta confederación, los tres mejores clasificados de tres grupos van directo al Mundial, y los dos mejores segundos jugarán la repesca.

Si las Eliminatorias de CONCACAF terminasen ahora, las selecciones clasificadas serían El Salvador y Curazao, ubicadas en los puestos 87 y 86 del ránking FIFA, respectivamente. Eso quiere decir que, por el momento, Bolivia está mejor situada y el camino va quedando más claro para conocer a su posible rival en el repechaje.

TE PUEDE INTERESAR