Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejaron para Perú un escenario de profunda autocrítica. La ilusión que acompañó al inicio del proceso se fue apagando con el correr de las fechas hasta terminar con un cierre marcado por la frustración y el desencanto. En Lima, ante Paraguay, la derrota no solo consumó un camino lleno de tropiezos, sino que también desnudó las debilidades de un equipo que aún no encuentra respuestas en la cancha ni certezas para el futuro inmediato, uno de los fue Luis Ramos, delantero de la ‘Bicolor’.

La Selección Peruana puso el punto final a su participación dejando más preocupaciones que certezas. La caída en casa frente a Paraguay marcó el cierre de una campaña considerada entre las más pobres de la historia reciente de la blanquirroja y abrió un debate en torno al rendimiento de los referentes y las nuevas apuestas del plantel.

En ese escenario, uno de los más cuestionados ha sido Luis Ramos, delantero de 25 años que milita en el América de Cali. El atacante, que en el fútbol colombiano atraviesa un buen momento, no pudo trasladar esa regularidad con la camiseta de la selección, especialmente en la última fecha doble, en la que fue titular y no logró convertir goles.

El delantero de la selección peruana también se refirió a las críticas y solo exhortó a seguir trabajando para el futuro.

“Estoy orgulloso de los que estamos en la selección porque dimos la cara en un momento complicado, asumimos lo que está pasando la selección, al igual que el ‘profe’, estoy orgulloso de este grupo, es un momento difícil”, declaró Ramos en la zona mixta tras la caída frente a Paraguay.

La participación del atacante generó una serie de opiniones encontradas en el ambiente futbolístico nacional. Por un lado, se cuestiona la falta de efectividad en momentos clave, mientras que otros defienden que su incorporación a la ‘Bicolor’ se produce en un contexto adverso, marcado por la ausencia de figuras importantes en ataque como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Consultado sobre esa presión de convertirse en un nuevo referente ofensivo, Ramos fue directo y reconoció que no es sencillo cargar con ese peso a corto plazo. “Siempre escucho las críticas, pero siempre van a estar. Cuando te va bien también hablarán bien de ti. Veo muchas comparaciones. Hoy en día es otra era, hay que trabajar. No va a ser lo mismo que antes, tiene que haber mucho más trabajo. Toca afrontar lo que viene”, señaló el delantero.

Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Las palabras de Ramos también reflejan una transición que no termina de consolidarse en la selección. La salida progresiva de jugadores experimentados obliga a las nuevas generaciones a asumir roles protagónicos, aunque sin la madurez competitiva que demanda el escenario internacional, que se reflejó en los dos últimos partidos.

La campaña deja así una tarea pendiente para Ramos y para todo el plantel: reconstruir la confianza y fortalecer el proceso de renovación. El atacante, consciente del momento, insistió en la necesidad de trabajo y paciencia para revertir la situación y dar un nuevo impulso a la selección en los próximos torneos.

TE PUEDE INTERESAR