Una de las pocas conclusiones que podemos sacar de la última fecha de las Eliminatorias 2026, donde se consumó el desastroso proceso de la Selección Peruana rumbo al Mundial del próximo año, es que Joao Grimaldo será una de las piezas claves del recambio generacional que se viene espacio dentro del plantel. El delantero del Riga FC no es el futuro de la ‘Blanquirroja’, es el presente; y le tocará asumir eso más pronto que tarde.

Aunque le costó finalizar sus acciones de peligro y no tomó las mejores decisiones en los metros finales, el exfutbolista de Sporting Cristal fue de lo mejor en la última derrota por 1-0 a manos de Paraguay. Desequilibró por las bandas, no se cansó de ir hacia adelante hasta que su cuerpo no dio más y mantuvo preocupado a los paraguayos con su gambeta.

Así pues, ayer, antes de viajar a Letonia para retomar los entrenamientos con su club, Grimaldo se tomó un tiempo para charlar con los medios de comunicación y dejar su sentir de lo vivido en los últimos días. El atacante sabe perfectamente que pensando en las próximas Eliminatorias, la exigencia será mayor para futbolistas como él.

“Estamos con varios experimentados que nos dan el apoyo. Siempre están ahí diciendo que somos la siguiente camada y que tenemos que dar todo de nosotros para que saquemos a la selección adelante”, afirmó mientras fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Joao Grimaldo disputó su primera Eliminatoria con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Para el jugador de 22 años, si bien la Selección Peruana ya estaba eliminada de la Copa del Mundo, valoró el hecho de haber estado ahí para dar la cara y afrontar el cierre de un proceso donde se cometieron muchos errores. “Somos valientes sabiendo que ya estábamos eliminados, igual jugamos el último partido de la mejor manera. No se dio el resultado, pero ahí estuvimos dando la cara siempre”, añadió.

Para Joao Grimaldo fue inevitable no mencionar a Paolo Guerrero, quien ya no será parte de la ‘Bicolor’ pensando en el Mundial del 2030; eso sí, le dio todo su respaldo a Luis Ramos. “Bastante falta porque es un ‘9’ de bastante experiencia, pero al que le toque estar ahí, que ahora creo que en este momento es (Luis) Ramos, tiene que dar todo de sí”, agregó.

Desde hace varios años se viene hablando del recambio generacional. Grimaldo lo tiene claro: ya es hora que los más jóvenes asuman el difícil reto de liderar a esta selección. “Muy bueno (el recambio). Solo a los que nos toque estar ahí presentes, dar lo mejor para sacar a la selección adelante”, aseveró.

Joao Grimaldo no marcó goles en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Por último, dio detalles de su presente en el fútbol de Letonia y aclaró la opción de retornar a Sporting Cristal en algún momento. “Me siento muy cómodo en el club, en el país. El recibimiento que nos ha dado el Riga es muy espectacular la verdad. Eso será más adelante (posibilidad de regresar a Sporting Cristal), pero ahora estoy enfocado en el Riga que es donde tengo contrato vigente y dar lo mejor”, concluyó.

Por ahora, con los amistosos confirmados de la Selección Peruana frente a Chile y Rusia, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente, y a falta de que se confirme otro contra la ‘Roja’ en octubre, queda un tema pendiente por resolver: el nuevo director técnico. El último miércoles, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el fin del contrato con Óscar Ibáñez, lo que supone una nueva elección en el mediano plazo. ¿Tendremos otro interinato? Pronto lo sabremos.

Joao Grimaldo vive un buen presente en el Riga FC de Letonia. (Foto: Riga FC)

