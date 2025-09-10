La Federación Peruana de Fútbol, a través de sus medios oficiales, anunció que Óscar Ibáñez no seguirá como entrenador de la Selección Peruana y le agradeció por su labor durante los seis partidos que dirigió en las Eliminatorias 2026. El DT llegó en una situación complicada y debutó con una esperanzadora victoria ante Bolivia (3-1) en Lima, pero luego se complicó perdiendo ante la mínima ante Venezuela. Luego empató ante Colombia y Ecuador, dejando en agonía a la Bicolor, y las derrotas contra Uruguay y Paraguay, que nunca había ganado en la capital, dejaron en rojo sus números en este proceso.

La FPF publicó que, con el cierre de esta etapa, busca iniciar una nueva pensando en un proyecto de cara al 2030. “Este nuevo rumbo, representa el cambio necesario para consolidar un fútbol más competitivo, moderno y preparado para los grandes retos internacionales”, dice parte del comunicado.

A su vez, sostiene que la elección del nuevo comando técnico de la Bicolor se hará luego de una evaluación exhaustiva, “en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales”.

En ese sentido, no indican quién será el entrenador de la Selección Peruana para los próximos amistosos de octubre y noviembre por la fecha FIFA: primero ante Chile de visita en Concepción, y luego ante Rusia y nuevamente la ‘Roja’, ambos en tierras rusas. Es probable que sea elegido un comando técnico interino solo para dichos compromisos.

Con esto también se pone fin a los rumores y la misma palabra de Óscar Ibáñez, quien anunció en su última conferencia de prensa previa al partido ante Paraguay que el mismo Agustín Lozano, presidente de la FPF, le había pedido que se quede para dirigir los amistosos de fin de año. “El presidente nos pidió que continuemos hasta los amistosos hasta noviembre y les dijimos que sí, obviamente”, señaló.

Con respecto a la elección del próximo entrenador, Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, tiene planificado un viaje al extranjero en el corto plazo, según información de L1 MAX. Allí entrevistará a varios candidatos que ya están en la lista de la Federación Peruana de Fútbol. La intención es clara: conocer de cerca el perfil, sus ideas de trabajo y, sobre todo, la capacidad para manejar un vestuario que atraviesa momentos complejos tras la eliminación.

Mientras tanto, el panorama inmediato para la Bicolor se resolverá con un interinato. El nombre que más fuerza ha tomado es el de Carlos Silvestri, actual técnico de la Sub-20, quien sería el encargado de dirigir los amistosos de octubre y noviembre. Esta opción surge porque Manuel Barreto, pese a estar en la Videna, fue contratado para la Unidad Técnica de Menores y no como un técnico interino de la mayor.

Uno de los nombres que ha empezado a circular es el de Gustavo Quinteros, con pasado en las selecciones de Bolivia y Ecuador, además de un extenso recorrido en clubes. Sin embargo, no es el único. Todavía hay carpetas sobre la mesa y será Jean Ferrari quien realice las primeras entrevistas para luego trasladar las conclusiones al directorio.

