En el complejo que se ha vuelto la plaza más difícil de Sudamericana, El Alto, a más de 4000 metros de altura, Brasil no solo se marchó con una derrota futbolística frente a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas, sino también con una larga lista de quejas que han encendido la polémica en torno a este partido. La caída por 1-0 fue una celebración para la ‘Verde’ por alcanzar el repechaje, pero también terminó con una denuncia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que aseguró haber sido víctima de irregularidades tanto dentro como fuera del campo de juego.

El malestar brasileño se trasladó rápidamente a los despachos. El presidente de la CBF, Samir Xaud, fue tajante al confirmar que formalizarán una denuncia ante la Conmebol, señalando que lo ocurrido en Bolivia fue un atentado contra el espíritu deportivo. La acusación no se limita al arbitraje, sino que abarca también a más protagonistas.

“Es triste lo que ha pasado hoy aquí. Desde nuestra llegada, lo que vimos fue el antifútbol, incluso con esta altitud de 4.000 metros. Jugamos contra el arbitraje, contra la policía, contra los recogepelotas sacando los balones del campo Eso es lo que no esperamos para el fútbol mundial, ni para el fútbol sudamericano”, declaró Xaud tras el partido en diálogo con TNT Sports.

Bolivia ganó 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal El Alto. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

El dirigente brasileño puso especial énfasis en la actuación del árbitro Cristian Garay y sus asistentes, a quienes acusó de condicionar el desarrollo del juego. “(A 4.000 metros) es difícil jugar al fútbol y más jugando con 14 hombres en el campo contra una selección nacional, así que espero que la Conmebol tome cartas en el asunto, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que pasó aquí en el campo. Y esto no puede pasar, esto es absurdo”, afirmó.

Pero las críticas no se limitaron al arbitraje. Xaud también denunció un accionar hostil por parte de las fuerzas de seguridad. “La policía fue truculenta, con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico. Eso es lo que no esperamos. Recibimos muy bien a todos los equipos en Brasil y cuando vamos a jugar fuera de Brasil, especialmente aquí, el recibimiento que tenemos es aún más absurdo”, manifestó.

El presidente de la CBF remarcó que no se quedará en simples declaraciones. “Mi indignación permanece y espero que la Conmebol tome medidas. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, formalizaremos todo”, sentenció con la molestia de todo el plantel que se fue incómodo de la ciudad boliviana.

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. (Foto: CBF)

Posterior a dichas declaraciones, la CBF, tal como lo había mencionado, elevó su denuncia en un documento presentado a la Conmebol, donde se expuso de manera detallada los puntos que sustentan su reclamo, que engloba una serie de acciones que, según ellos, perjudicó al marcador final.

Entre los principales argumentos se incluyen el mal comportamiento de los alcanzapelotas, el trato recibido por parte del árbitro y sus colaboradores, la supuesta amenaza de arresto contra miembros del comando técnico, así como las deficiencias en seguridad e infraestructura.

La carta también señala que los policías presentes en el estadio estaban “más preocupados por mirar el partido que por controlar el acceso al campo”, lo que para la delegación visitante generó un riesgo innecesario. Además, se resaltó que el plantel no contó con las garantías necesarias en su llegada al recinto deportivo y que los vestuarios no se encontraban en condiciones adecuadas para un partido de Eliminatorias.

Si bien, aún no hay respuesta de la Conmebol, no se espera tampoco una sanción drástica para la FBF. Es decir, no apeligra su cupo al repechaje que disputarán en los próximos meses. Sin embargo, Brasil busca sentar un precedente y de alguna manera justificar su derrota en Bolivia.

