La Selección de Bolivia continúa su preparación internacional y este martes 18 de noviembre enfrentará a Japón en Tokio, en el segundo de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para que Óscar Villegas siga afinando detalles de cara al repechaje rumbo al Mundial 2026, instancia a la que la ‘Verde’ sueña con llegar en su mejor versión.

Bolivia eligió ir hacia Asia para cerrar el año 2025 en lo que respecta a fechas FIFA. La ‘Verde’ ultima detalles para su participación del repechaje intercontinental, luego de quedarse en el séptimo lugar de la tabla de Eliminatorias de Conmebol y obtener este importante cupo.

En el primer amistoso de la fecha doble se midió ante Corea del Sur en la ciudad de Dajeon. Los dirigidos por Óscar Villegas cayeron por 2-0 ante un dominante equipo asiático que ya tiene el boleto asegurado para jugar el próximo Mundial en 2026.

Este partido en Tokio, junto con el reciente amistoso ante Corea del Sur, le servirá a Villegas para seguir probando alternativas y afinar detalles tácticos de cara a la repesca, teniendo en cuenta que aún queda por definir quién será su primer rival.

Japón, por su parte, pasa un panorama distinto porque ya clasificó al Mundial 2026. El equipo nipón fue el primero de su confederación, por lo que se perfila a ser uno de los más fuertes en la Copa del Mundo. Eso sí, aún quedan detalles por mejorar.

Bajo la dirección de Hajime Moriyasu, se presenta como un rival de altísimo nivel, con un estilo de juego basado en la velocidad, la presión y el juego dinámico. El ataque japonés es liderado por figuras como Takumi Minamino, Ritsu Doan y Takefusa Kubo.

La ‘Verde’ deberá exhibir una defensa sólida y una concentración máxima para contener el despliegue ofensivo nipón y aprovechar cualquier oportunidad de contragolpe. Ambos despedirán el año con este cotejo.

¿Cuándo se jugará el partido entre Bolivia vs. Japón?

El partido de Bolivia vs. Japón se disputará en estadio Nacional de Tokio y está programado para el martes 18 de noviembre. Y este duelo comenzará a las 5:15 a.m. (horario peruano), mientras que en territorio boliviano comenzará una hora más tarde.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Japón?

En cuanto a la transmisión del amistoso de Bolivia, esta estará a cargo de Unitel, además de la versión de streaming en la plataforma de FBF Play perteneciente a la Federación del país altiplánico. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

