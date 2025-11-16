Tras la emotiva confirmación de su convocatoria, el lateral Emilio Saba ha iniciado formalmente su nueva etapa internacional. Días después de confesar el honor que sentía por representar al país de su padre en momentos complicados, al jugador le tocó la parte deportiva. La selección de Palestina disputó su primer amistoso de esta gira por España, enfrentando a un rival de altísimo nivel como es la selección del País Vasco (Euskadi). El resultado, sin embargo, fue un duro golpe de realidad para el combinado asiático.

El conjunto local, plagado de figuras de LaLiga, impuso sus condiciones desde el primer minuto en el amistoso disputado en territorio español. El equipo palestino se vio superado por la jerarquía del rival. En este contexto complicado, el ex capitán de la Sub-23 de Perú, Emilio Saba, tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos oficiales, ingresando en el tramo final del compromiso.

El partido se rompió casi desde el vestuario, complicando cualquier plan previo del equipo palestino. Apenas a los 5 minutos de juego, el defensor Unai Elgezabal aprovechó una clara desatención defensiva para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al cuadro vasco, que jugó con mucha autoridad en casa.

Emilio Saba debutó con la Selección de Palestina en amistoso internacional. (Foto: @emilio_saba)

Pese a los intentos de Palestina por reacomodarse en el campo y aguantar la presión, el dominio local se mantuvo. Cerca de irse al descanso, a los 43 minutos, Gorka Guruzeta amplió la diferencia en el marcador. El delantero del Athletic Club definió con precisión para poner el 2-0, un golpe anímico justo antes del entretiempo.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con un equipo vasco controlando el balón y un cuadro palestino intentando sin éxito generar peligro. Ya en el tiempo añadido, y con el partido completamente sentenciado, el experimentado lateral Yuri Berchiche cerró la cuenta. El jugador también del Athletic decretó el 3-0 definitivo, sellando la goleada.

Fue en este tramo final del encuentro cuando Emilio Saba hizo su ingreso oficial. El lateral, que portó el dorsal número 17 en la espalda, entró para buscar aportar frescura en la banda izquierda y sumar así su primera experiencia internacional con la camiseta de su nueva selección.

Emilio Saba sumó sus primeros minutos, en el tramo final del partido frente a Euskadi. (@emilio_saba)

¿Qué dijo Emilio sobre representar a la Selección Palestina?

Este partido, si bien fue una derrota dura, sirve como la primera prueba de una gira exigente por España. Tras este amistoso, la selección de Palestina continuará con su calendario de preparación y no se moverá de la región para su siguiente desafío internacional, enfrentando a otro combinado autonómico.

El próximo rival de Saba y compañía será la selección de Cataluña. Este nuevo ensayo está programado para este martes 18 de noviembre, a las 12:30 p. m. (en hora peruana). El duelo servirá al comando técnico para ajustar el funcionamiento del equipo tras la goleada recibida.

El llamado de Palestina, el país de su padre, ha sido un hito en su carrera. “Estoy muy contento de jugar por Palestina. Para mí es un honor representar al país de mi papá. También es un honor para toda la comunidad árabe peruana que está por acá. Además, por todo lo que está pasando hoy en día en Palestina, están viviendo momentos muy complicados”, afirmó el defensor.

TE PUEDE INTERESAR