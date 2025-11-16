La reciente jornada de la Copa Leyendas se vio mancha por un espectáculo bochornoso que trascendió más allá del juego. Lo que debía ser una fiesta de reencuentro se vio empañado por la violencia. El duelo, que enfrentaba a representantes de Alianza Lima y Sport Boys en un ambiente cargado de buen ánimo, terminó suspendido momentáneamente por la reacción violenta de dos de sus protagonistas, quienes sorprendieron a los asistentes y generaron un amplio debate en redes sociales.

Los protagonistas de este enfrentamiento fueron el goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, y el exjugador ‘rosado’ José Corcuera. El partido transcurría con la normalidad de un evento de exhibición, sin mayores roces y con muestras de buen nivel por parte de las dos escuadras, que entretenían a los hinchas de ambos equipos. Sin embargo, esa atmósfera de camaradería se quebró en un segundo.

El incidente escaló a partir de una jugada que parecía no tener mayor trascendencia. Según los testigos presentes en el recinto, la acción se originó cuando Corcuera avanzaba con el balón controlado por su banda, mientras que Sáenz, fiel a su estilo, presionaba para intentar recuperar la posesión.

La tensión se desató cuando, en medio de esa presión, se produjo un ‘manotazo’ de ‘Wally’ que provocó la molestia inmediata del exjugador de Sport Boys. Tras este primer contacto, ambos exfutbolistas comenzaron a intercambiar palabras de grueso calibre, y en cuestión de segundos, la discusión subió de tono, dando paso a una reacción mucho más inesperada.

Waldir Sáenz es uno de los máximos anotadores de la historia de Alianza Lima. FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO

El cruce verbal fue solo el inicio. Sáenz volvió a acercarse con vehemencia, una actitud que, según los presentes, habría motivado la respuesta física de Corcuera, quien habría lanzado un golpe directo. La situación se desbordó rápidamente, y la pelea entre ambos ídolos quedó registrada en video.

Las imágenes del enfrentamiento no tardaron en circular por las redes sociales, generando una ola de sorpresa y críticas entre los hinchas que seguían el torneo. Ante el bochornoso espectáculo, la intervención del resto de los jugadores presentes en el campo fue crucial para evitar que el altercado se agravara. Tuvieron que ser sus propios compañeros quienes pusieran paños fríos y detuvieran la pelea, que ya estaba fuera de control.

Uno de los primeros en reaccionar e interponerse fue el también exfutbolista Luis ‘Cachito’ Ramírez. Al notar la intensidad del cruce y los golpes, ‘Cachito’ corrió velozmente hacia ambos para separarlos, antes de que la disputa pudiera tomar un rumbo mucho más complejo y violento.

Inmediatamente, otros participantes del encuentro se sumaron a contener la situación. Lograron separar a Sáenz y a Corcuera, pidiéndoles calma y recordándoles el espíritu del torneo, que es uno de confraternidad y no de competencia desleal. Sin embargo, este no es el primer episodio que protagoniza el ídolo blanquiazul.

¿Qué pasó con Waldir Sáenz y el ‘Puma’ Carranza?

En los últimos meses, la adrenalina del juego ha invadido por completo a Waldir Sáenz, se podría decir incluso hasta en demasía. A mediados del año, durante el llamado ‘Clásico de Leyendas’, el exdelantero de Alianza Lima tuvo otro encontrón, en esa oportunidad con el histórico José Luis ‘Puma’ Carranza.

Todo se originó tras una jugada dividida en la que Carranza realizó una barrida fuerte para cortar el avance de Waldir Sáenz -como tantas veces ha acostumbrado a hacerlo- lo que generó una discusión que casi escala nuevamente a un enfrentamiento físico. En ese entonces, la rápida intervención del árbitro y de los jugadores evitó que la situación pasara a mayores.

Exfutbolistas “Puma” Carranza y Waldir Sáenz protagonizaron un tenso cruce en el Clásico de Leyendas, donde hasta el árbitro terminó en el suelo tras intentar separarlos.

TE PUEDE INTERESAR