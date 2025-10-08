Bolivia vs. Jordania juegan este viernes 10 de octubre, en el choque válido por un amistoso de preparación al Mundial 2026 en una nueva fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, donde ‘La Verde’ tendrá su primera prueba, pensando en el repechaje al Mundial 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Bolivia comienza su camino hacia el repechaje en marzo de 2026, buscando medirse ante rivales que estarán en la cita mundialista. Para esta ocasión, eligió a Jordania como primera opción. Además, el partido se desarrollará en Turquía.

Moisés Villarroel recibió el permiso para jugar con La Verde y viajará directamente a Estambul este lunes. El resto de los jugadores viajarán directamente, entre esos están Guillermo Viscarra, Leonardo Zabala, Gabriel Villamil, Miguel Terceros y Lucas Chávez, quienes juegan en clubes brasileros.

Villegas comentó que de la plantilla anunciada previamente por la Selección de Bolivia reporta tres bajas de último momento, Efraín Morales, Marcelo Torrez y Gustavo Peredo, que registraron molestias y dolencias.

“En el caso de Peredo inclusive fue un cambio sobre la marcha, pero hemos sido consecuentes en cuanto al grupo y la base que hemos citado. Siempre tenemos a los que están con buen rendimiento y otros que no tienen continuidad, pero en la Selección muestran un rendimiento alto, Robson Matheus es una muestra de ello”, explicó Villegas.

“Los amistosos suman o restan poco para el ranking, pero el verdadero objetivo de estos encuentros es que nos ayuden en nuestro crecimiento”, precisó el DT Villegas tras confirmar las bajas de último momento.

Estos partidos amistosos son parte de la preparación previa al repechaje, Bolivia medirá la intensidad de su competencia contra Jordania el viernes y luego viajará a Rusia para jugar contra su Selección.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Jordania?

Bolivia vs. Jordania está programado para este viernes 10 de octubre desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Bolivia vs. Jordania?

Bolivia vs. Jordania se disputará en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, con la transmisión de FutbolCanal, Tuves y AXS para todo el territorio boliviano, además de las opción de señal abierta como Unitel. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR