Bolivia vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. El choque se desarrollará desde el Estadio IV Centenario, ubicado en Tarija (Bolivia). ‘La Verde’ busca llegar con ritmo de competencia a su participación en el repechaje para el Mundial 2026 en el mes de marzo, por lo que este será uno de los últimos amistosos que afrontaron bajo la dirección técnica de Óscar Villegas. Entérate en la siguiente nota todos los detalles del partido.

Bolivia llega a este amistoso con la premisa de obtener un equipo ideal y confianza para lo que será su participación en el repechaje. ‘La Verde’ está muy cerca de volver a la máxima cita del fútbol, situación que es esquiva desde 1994, pero tendrá que jugar dos importantes duelos.

El equipo terminó en el séptimo lugar de las Eliminatorias, por lo que alcanzó medio boleto. En el mes de marzo tendrá la prueba más dura donde se enfrentará a Surinam por un lugar en el Mundial. De clasificar, irán contra Irak.

Panamá llega en una posición más cómoda, ya que aseguró su clasificación directa para la Copa del Mundo de 2026 tras liderar su grupo en las eliminatorias de la CONCACAF. De esta manera, probará jugadores para definir la convocatoria.

El equipo centroamericano aterrizó en Bolivia con la expectativa de consolidar esquemas tácticos y probar nuevas piezas, como parte de su preparación general para el torneo mundialista y su próximo amistoso contra México el 22 de enero.

El último antecedente entre ambas escuadras nos remonta dos años porque Panamá derrotó a Bolivia 3-1 en su último enfrentamiento durante la Copa América 2024. Eso sí, todo valió por la fase de grupos porque aquel certamen lo ganó Argentina.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Panamá?

El amistoso entre Bolivia vs. Panamá se jugará este domingo 17 de enero. El partido comenzará a las 4:00 p.m. (hora peruana) y a las 6:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Bolivia empezará desde las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre Bolivia vs. Panamá?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Tigo Sports y FBF Play si estás en Bolivia. Para Panamá, el choque estará disponible en RPC Deportes y TVMax Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR