En el Estadio BBVA (Monterrey, México), Bolivia vs. Irak se verán las caras por la final del cuadro B del repechaje intercontinental, con miras a conocer a uno de los clasificados al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles de este duelo clave de la ‘Verde’, donde definirá si llega o no a la justa justa mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La ‘Verde’ llega a este decisivo compromiso tras imponerse por 2-1 a Surinam en la instancia previa, resultado que le permitió avanzar con ilusión a esta fase definitiva. En esta nota conocerás todos los detalles de este duelo clave, donde Bolivia definirá si logra o no su boleto a la justa mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Atento a toda la información para que no te pierdas este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Bolivia vs. Irak: horarios del partido

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a la 10:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Bolivia?

El partido entre Bolivia vs. Irak será transmitido en Bolivia por Entel TV Smart, FútbolCanal y Bolivia TV (BTV), mientras que para los que tengan DIRECTV, podrán verlo por DSports; del mismo modo para los que accedan al servicio digital de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Argentina?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio argentino, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Perú?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak será transmitido en el Perú por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Ecuador?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio colombiano, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Paraguay?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak será transmitido en el Paraguay por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Chile?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio chileno, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Colombia?

El Bolivia vs. Irak, que se jugará en México, será transmitido en el Colombia por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

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