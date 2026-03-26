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Bolivia vs. Surinam EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, BTV y FútbolCanal
Bolivia vs. Surinam se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 26 de marzo desde las 5:00 p.m. por el repechaje intercontinental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía DIRECTV, DSports, DGO, FútbolCanal, Bolivia TV y Entel TV.
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¿En qué canales ver el Bolivia vs. Surinam?
Este amistoso entre Bolivia vs. Surinam será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.