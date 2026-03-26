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Bolivia vs. Surinam EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, BTV y FútbolCanal

Bolivia vs. Surinam se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 26 de marzo desde las 5:00 p.m. por el repechaje intercontinental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía DIRECTV, DSports, DGO, FútbolCanal, Bolivia TV y Entel TV.

Bolivia vs. Surinam juegan por el repechaje intercontinental para ir al Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Bolivia vs. Surinam juegan por el repechaje intercontinental para ir al Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Bolivia vs. Surinam?

Este amistoso entre Bolivia vs. Surinam será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

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Bolivia vs. Surinam: horarios del partido

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Surinam se disputará este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a las 5:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

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El ganador de esta ruta irá al Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

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El ganador de esta llave enfrentará a Irak. El vencedor de dicho duelo irá al Mundial 2026.

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EL Estadio BBVA de Monterrey será el escenario principal del partido entre Bolivia vs. Surinam.

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Bolivia vs. Surinam se enfrentan por una de las semifinales del repechaje intercontinental, en busca de un cupo para el Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Bolivia vs. Surinam.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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