El arquero de Selección de Bolivia, Guillermo Viscarra, se refirió al importante desafío que afrontará su equipo en el repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El portero destacó la relevancia del encuentro y aseguró que el plantel está enfocado en lograr un resultado positivo que los acerque al sueño mundialista.

El guardameta, que también milita en Alianza Lima, señaló que dentro del grupo existe una gran ilusión por alcanzar la clasificación. Para el futbolista, disputar una Copa del Mundo sería un hecho histórico para el fútbol boliviano y una experiencia inolvidable para todos los jugadores.

Durante una entrevista, Viscarra explicó que el plantel es consciente de la responsabilidad que tiene en este momento. El arquero remarcó que el equipo viene trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones al partido que definirá gran parte de sus aspiraciones.

“Si logramos ir al Mundial puede cambiar la vida de todos nosotros”, comentó el portero boliviano. El futbolista considera que clasificar a una Copa del Mundo no solo impactaría en sus carreras deportivas, sino también en el desarrollo del fútbol en su país.

Además, el guardameta también habló sobre su estado físico luego de la lesión que lo alejó de las canchas durante algunas semanas. Viscarra aseguró que ya se encuentra completamente recuperado y trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El arquero indicó que su objetivo ahora es ganarse un lugar en el once titular de Bolivia para el repechaje. En ese sentido, sabe que deberá competir por el puesto con otros porteros experimentados dentro de la convocatoria del equipo nacional.

Bolivia deberá enfrentarse a la Selección de Surinam en un duelo clave del repechaje internacional. El ganador de ese compromiso continuará en la pelea por obtener uno de los últimos cupos disponibles para el Mundial 2026.

Mientras tanto, Viscarra mantiene la confianza en el trabajo del grupo y en las posibilidades del equipo. El arquero aseguró que todos los jugadores están comprometidos con el objetivo de darle una alegría a su país y luchar hasta el final por la clasificación mundialista.

