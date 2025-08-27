Brasil vs. Chile medirán fuerzas este jueves 4 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

Brasil consumó su clasificación al próximo Mundial, pero todavía tiene mucho por trabajar, tras la llegada de Carlo Ancelotti. La ‘Verdeamarela’ dejó de ser aquel equipo dominante que irradiaba buen fútbol, contando con una irregularidad de resultados muy notoria.

Con el boleto asegurado, solo queda definir cuál será la ubicación final en la tabla de posiciones. Por lo pronto, cuentan con 25 puntos y están en el tercer lugar, a la espera de los dos últimos resultados en la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 206.

Cabe resaltar que, para la presente fecha FIFA, Ancelotti decidió no convocar a futbolistas de renombre como Vinicius Junior o Rodrygo de Real Madrid, pero sí optó por elegir a Raphinha como uno de los ‘abanderados’.

Chile, por su parte, quedó eliminado de toda opción de clasificación. En la jornada anterior perdieron por 2-0 ante Bolivia, ubicándose en el último lugar con 10 puntos. Esta situación provocó la destitución de Ricardo Gareca quien no pudo revertir la mala situación.

Ahora tomará la posta Nicolás Córdova de manera interina. El chileno lleva trabajando con las divisiones menores de ‘La Roja’, por lo que promoverá algunos elementos para iniciar el impulso del recambio generacional, pensando también en las Eliminatorias hacia el Mundial 2030.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Chile?

El compromiso entre Brasil vs. Chile está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a la 2:30 a.m. del viernes 5.

¿En qué canales ver Brasil vs. Chile?

El partido entre Brasil vs. Chile se disputará en el Estadio Maracaná, con la transmisión a cargo del canal oficial de Youtube de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta, podrá visto en Latina TV en Perú. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Brasil vs. Chile?

