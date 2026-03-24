FC Cajamarca tendrá nuevo DT tras la salida de Carlos Silvestri. (Foto: FC Cajamarca)
FC Cajamarca tendrá nuevo DT tras la salida de Carlos Silvestri. (Foto: FC Cajamarca)

En medio de su luchar por no descender, FC Cajamarca cerró la llegada de un técnico que jugó dos mundiales con Paraguay y de larga trayectoria como zaguero. Se trata de Celso Ayala, exdefensor paraguayo que jugó en River Plate y llegó al Atlético de Madrid, además de haber ganado diversos títulos en los clubes donde jugó. El guaraní se unirá al equipo cajamarquino con el objetivo de sacarlo del sótano de la Liga 1 y así evitar su descenso a final de temporada.

Celso Ayala. (Foto: Getty Images)
Celso Ayala. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de perder por 3-0 a manos de Cienciano, FC Cajamarca volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 6 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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