Nilson Loyola se suma a ellos: los jugadores que han llegado al Brasileirao [FOTOS]

El Brasileirao es el torneo top de Sudamérica, pese a que River Plate sea el actual campeón de la Copa Libertadores. Las inversiones no pueden superarse con respecto a otros torneos y los jugadores que llegan a jugar a Brasil son de selección. No por nada, Yimmi Chará se fue a Atlético Mineiro a cambio de 5.1 millones de euros o Carlos Sánchez llega al Santos de Jorge Sampaoli en pro de pelear por el título nacional y la Copa Sudamericana.



Te presentamos en esta galería todos los fichajes y renovaciones que han venido dándose en los últimos días en el Brasileirao, un campeonato que motiva verlo en el presente año. No solo por nuestros compatriotas Miguel Trauco, Nilson Loyola y Paolo Guerrero, sino también por otra clase de jugadores que no garantizan lujos y, sobre todo, un buen fútbol.