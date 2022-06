La Federación de Chile denunció formalmente ante FIFA a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y al jugador Byron Castillo. Los sureños señalaron que el deportista mencionado hizo uso de un certificado de nacimiento falso. Para entrar en contexto, se cree que el defensor nació en Colombia, pero representó a la selección de Gustavo Alfaro en las Eliminatorias.

Frente a esta complicada situación, la entidad que rige el fútbol mundial intervino realizando una investigación. Asimismo, la institución que preside Gianni Infantino pidió a Ecuador que presente su defensa para analizar el caso y tomar una decisión. La FEF tenía plazo hasta el lunes 6 de junio y un directivo confirmó que ya cumplieron con ello.

Carlos Manzur, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desveló que ya presentaron su defensa ante la FIFA. “Ya presentamos nuestra respuesta y los soportes. Sobre ellos solo hablaremos dentro del proceso”, declaró para el medio chileno El Deportivo.

“Según lo que los medios chilenos han publicado, la FIFA ha dicho que resolverá la primera instancia el 10 de junio. Así que entonces no habrá que esperar mucho”, agregó el dirigente irónicamente.

“Tiene sentido que no se demoren lo acostumbrado, sobre todo si el caso es claro, pero cuatro días me parece corto. En todo caso es lo que los medios han dicho. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial”, aseveró Manzur con relación al asunto.

Esta semana se conocerá el fallo

Luego de que la Federación chilena de Fútbol (ANFP) presentó su reclamo sobre la presunta alineación indebida del defensor de la selección de Ecuador, Byron Castillo; la FIFA investigó y dará a conocer el fallo el próximo viernes 10 de junio, según TNT Sports de Chile.

En un principio, la máxima entidad del fútbol internacional iba a entregar el fallo el 14 de junio, sin embargo, decidieron adelantar el anuncio. La ANFP estará al pendiente, ya que, afirmó que el futbolista hizo “uso de un certificado de nacimiento falso”.





