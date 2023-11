Hace unos días, el Tribunal Federal Suizo reafirmó la quita de puntos para la Selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por la mala inclusión de Byron Castillo en las pasadas Clasificatorias. Asimismo, señaló que se mantiene la multa económica (100.000 francos suizos). En respuesta a ello, este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compartió un comunicado donde apuntó que seguirá luchando para revertir esta decisión y que está convencido de lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo “en la cancha”.

Aunque la FIFA en primera instancia le dio la razón a la selección ecuatoriana y no aprobó su descalificación al Mundial, desde Chile no se dieron por vencidos y fueron al TAS (Tribunal Superior Deportivo), consiguiendo un fallo positivo: no les dieron un cupo, pero lograron que la ‘Tri’ iniciara el actual proceso clasificatorio con tres puntos menos y una dura sanción económica.

A través de sus redes sociales, la FEF publicó un comunicado donde expresó lo siguiente: “Cada uno de los actos de nuestra institución han sido realizados en apego a lo que la normativa jurídica de nuestro país establece. Mantenemos nuestro compromiso en agotar todos los recursos que el derecho nos conceda para demostrar nuestro correcto proceder y reparar esta injusta situación, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo”.

Finalmente, el organismo rector del fútbol en Ecuador manifestó que, al igual que en el proceso clasificatorio anterior, peleará por un cupo a México/Estados Unidos/Canadá 2026 en el terreno de juego. “Tal y como se hizo para la clasificación a Qatar 2022, con el apoyo de nuestra afición, lucharemos por lograr la clasificación al próximo mundial en la cancha”, concluyó.

Ahora, desde Chile están seguros de que será muy difícil que se revierta la decisión del Tribunal Federal Suizo. “No hay más recurso. Ahora, dentro del mundo del fútbol, Byron es colombiano y su registro fraudulento como ecuatoriano fue reconocido por el máximo organismo deportivo, el TAS, y por el máximo órgano judicial de Suiza, el Tribunal Federal”, señaló Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación Chilena de Fútbol.

Comunicado de Ecuador tras el fallo del Tribunal Federal Suizo.





¿Cuándo son los próximos partidos de Ecuador?

El próximo partido de Ecuador será ante su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. Este compromiso, correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, está programado para jugarse el jueves 16 de noviembre desde las 5:00 de la tarde (hora ecuatoriana, 6:00 p.m. en tierras venezolanas).

Luego, por la fecha 6 de las Clasificatorias, la ‘Tri’ recibirá a Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Este partido está programado para jugarse el martes 21 de noviembre desde las 6:30 p.m. (hora ecuatoriana, 8:30 p.m. en tierras chilenas). Será un duelo especial, teniendo en cuenta la disputa legal que han tenido en el último año.





