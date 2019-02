Chelsea vs. Huddersfield: se miden por la fecha 25 de Premier League en Stamford Bridge

Chelsea vs Huddersfield se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 25 de la Premier League 2019 , este sábado 2 de febrero, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local), con la transmisión de ESPN 3 desde Stamford Bridge. Sigue el MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

Luego de un duro tropiezo, Chelsea recibirá a Huddersfield, en un duelo que parece ser accesible. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge.

Chelsea vs. Huddersfield: horarios del partido



Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m..

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Chelsea fue goleado 4-0 por Bournemouth en la reciente jornada de la liga inglesa y desperdició la chance de subir en la tabla de posiciones. Los 'Blues', por el momento, están en el quinto casillero, con 47 puntos.

En conferencia de prensa, el entrenador de Chelsea, Maurizio Sarri explicó que tiene mucho que trabajar en los temas tácticos con sus jugadores y mandó un mensaje de tranquilidad a los hinchas, a propósito de la goleada recibida.

"Tienen que ser pacientes con nosotros en este momento porque queremos hacer algo grande. No es fácil, tenemos que mejorar, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo", indicó el italiano.

Huddersfield Town es uno de los firmes candidatos para descender a final de temporada. Los 'Terriers' tienen 10 derrotas en los últimos 11 partidos y están en el último lugar, con apenas 11 unidades.

Chelsea vs. Huddersfield: probables alineaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Emerson, N'Golo Kanté, Jorginho, Ross Barkley, Willian, Gonzalo Higuaín y Eden Hazard.

Huddersfield: Jonas Lossl, Florent Hadergjonaj, Zanka, Mathias Jørgensen, Christopher Schindler, Terence Schindler, Aaron, Philip Billing, Jason Puncheon, Adama Diakhaby, Steve Mounié y Alex Pritchard.