En la conferencia previa del partido amistoso entre Chile vs Perú este viernes en Miami, Gary Medel se ha defendido de las acusaciones de la prensa, que apuntan que él y Arturo Vidal vetan convocatorias a la 'Roja'. Esto en referencia a la sonada ausencia de Marcelo Díaz.



El jugador del Besiktas turco desmintió las información de medios chilenos y explicó que con Vidal, no son malas personas y nada tienen que ver con las decisión del entrenador colombiano Reinaldo Rueda.



“No sacamos ni metemos jugadores a la selección. He estado 11 años acá y es una falsedad que hacen un daño, diciendo que yo y Arturo Vidal somos unos cabrones (malas personas)”, dijo Medel, "Han salido muchas cosas que no son verdad. Me molesta que los periodistas digan que yo y Arturo vetamos jugadores", agregó.



Sobre el Chile vs Perú en amistoso internacional

"Perú es un gran equipo. Han cambiado bastante, al principio de las eliminatorias eran un rival distinto al que las terminó. Creo que sorprendieron bastante en estos últimos dos años", aseguró el exjugador del Inter de Milán.



Medel también se refirió a las fortalezas peruanas, y aunque soltó algunos nombres de los que buscarán cuidarse, afirmó que "deben analizar a todo el equipo" y no a uno en particular.



Chile y Perú chocarán este 12 de octubre en el Hard Rock Stadium (Miami) por un nuevo amistoso internacional FIFA 2018. Podrás disfrutar de este vibrante duelo por el 'Clásico del Pacífico' a través de la señal de Movistar Deportes a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana).