La selección chilena busca cerrar un 2025 para el olvido con sus últimos amistosos. La ‘Roja’ entregó la nómina de convocados este lunes para los importantes duelos de la fecha FIFA de noviembre. Con Nicolás Córdova aún como técnico interino y bajo cuestionamientos, por su más reciente participación en el Mundial Sub-20, el equipo se prepara para una gira europea donde enfrentará a Rusia, y un duelo clave contra la Selección Peruana. La lista presenta una mezcla de renovación y también ausencias que han generado sorpresa.

En el medio peruano, la expectativa era alta por la posible inclusión de un jugador que brilla en la Liga 1. Sin embargo, el foco principal de la convocatoria de Córdova ha sido mirar a la juventud que participó en el reciente Mundial Sub 20 disputado en Santiago, y en los jugadores que militan en el fútbol europeo, mezclando experiencia con nuevas caras.

El DT interino ha apostado por un grupo renovado de jugadores, intentando balancear la experiencia de los que juegan en Europa con las figuras emergentes del torneo local. Esta gira es crucial para Córdova, quien seguirá al mando hasta que puedan conseguir un nuevo estratega que piense en lo que será el próximo proceso para el Mundial 2030.

Selección Chilena no logró clasificar al Mundial 2026, quedando últimos en la tabla. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP)

Un ejemplo de esta mezcla se ve en el arco. La lista incluye al ya fijo Lawrence Vigouroux, quien milita en el fútbol inglés, pero también le da la oportunidad a Sebastián Mella, el joven portero que fue una de las figuras destacadas de Chile en el mencionado Mundial de la categoría.

En la delantera, la citación no está exenta de debate. Ben Brereton aparece una vez más en la convocatoria, a pesar de que ha tenido una temporada 2025 muy irregular en el fútbol de Inglaterra. Su llamado le vuelve a ganar a otros nombres que sonaban en la prensa, como el de Bruno Barticciotto.

El técnico también tuvo que lidiar con bajas obligadas. La gran ausencia local es la de Lucas Assadi, figura de la Universidad de Chile. Un desgarro en el isquiotibial derecho lo deja fuera de esta gira por Rusia y del partido contra Perú, siendo un dolor de cabeza para el armado ofensivo.

Debido a la lesión de Assadi, entre otras razones, se confirmó el llamado al atacante Darío Osorio, quien milita en el Midtjylland de Dinamarca. También fue considerado Matías Sepúlveda, otro futbolista de la U. de Chile, para cubrir el lateral, y se confirmó el llamado de Ignacio Saavedra, del PFC Sochi, en lugar de Clemente Montes.

Lista de convocados de Chile para amistosos frente a Perú y Rusia. (Foto: @LaRoja)

¿Fue convocado Rodrigo Ureña?

Para el medio peruano, la sorpresa más grande de esta convocatoria es una omisión: la de Rodrigo Ureña. El mediocampista de Universitario de Deportes viene de ser una pieza clave y figura indiscutida en la obtención del tricampeonato del fútbol peruano, siendo el motor del equipo ‘crema’.

A pesar de su gran nivel sostenido, el ‘Pitbull’ no ha aparecido en la nómina de este mes. La no convocatoria del volante ‘crema’ ha causado extrañeza en el medio local, que esperaba ver su gran temporada recompensada con un llamado a ‘La Roja’, más aún para un partido amistoso contra el país donde se ha vuelto referente.

De hecho, la única vez que Rodrigo Ureña tuvo presencia en esta selección, fue en junio de este año, aún bajo el mando de Ricardo Gareca, que lo llamó para medirse frente a Bolivia en El Alto. Fue ese partido donde logró debutar, pero lastimosamente el triunfo de los ‘altiplánicos’ sellaron la eliminación del país sureño.

Ricardo Gareca dio la nómina de convocados de la selección chilena para los partidos de Eliminatorias contra Argentina y Bolivia.

TE PUEDE INTERESAR