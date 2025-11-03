Luego de perder la chance del tricampeonato y ver celebrar a Universitario de Deportes en Matute en el 2023, Alianza Lima hizo borrón y cuenta nueva y se armó con todo para afrontar la Copa Libertadores 2024 y buscar su revancha en la Liga 1. En aquel entonces llamaron la atención las incorporaciones de Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez, Juan Pablo Freytes, Jiovany Ramos, Kevin Serna y Cecilio Waterman, quien debutó a lo grande con la camiseta blanquiazul: marcó en su primer y segundo partido ante César Vallejo y Alianza Atlético, respectivamente. Sin embargo, no pudo repetir la misma racha en Copa Libertadores.

Su paso por Matute fue recordado por los hinchas de Alianza Lima por las lesiones y algunos bloopers, por lo que la paciencia se acabó rápidamente. Pese a marcar cinco goles en 15 partidos en el Torneo Apertura, el panameño rescindió contrato y se pasó todo el segundo semestre del 2024 sin jugar. Por si fuera poco, perdió terreno en su selección y dejó de ser convocado.

Llegó enero del 2025 y viajó a Colombia para firmar por América de Cali. Pasó las pruebas médicos y luego hubo dos versiones: la prensa colombiana aseguró que le detectaron un problema en el hombro, pero el entorno del jugador señaló que a última hora cambiaron las condiciones del contrato. El ‘Hombre Agua’ se quedó en el aire, y luego los ‘Diablos Rojos’ fueron por el peruano Luis Ramos, de Cusco FC.

Sin muchas opciones, Waterman tomó la propuesta de Coquimbo Unido, modesto equipo chileno acostumbrado a pelear por el descenso. Diez meses después, el exAlianza Lima logró lo impensado, producto de una excelente campaña, y encima se dio el lujo de anotar en la victoria por 2-0 sobre Unión La Calera, que selló el título de los ‘piratas’ por primera vez en su historia.

En plena celebración, ‘Don Cecilio’ recordó que este título con Coquimbo Unido fue su revancha, pues en 2023 perdió el título con Cobresal en la última fecha, a manos de Huachipato, y se mostró ilusionado con jugar la Copa Libertadores 2026, donde podría enfrentar a Alianza Lima, en caso los íntimos aseguran su ingreso directo a la fase de grupos mediante los play-offs.

“Una cosa de locos. En el 2023 con Cobresal nos merecíamos este título, pero también sería faltarle el respeto a Huachipato que se lo merecían y lo lograron, Me tocó descender con la U. de Concepción y ayer ascendieron. Hoy me toca ser campeón en el fútbol chileno, y la verdad que muy agradecido por la gente de Chile que me ha tratado de la mejor manera”, señaló el panameño.

Acto seguido, Cecilio Waterman recordó su amargo paso por el fútbol peruano marcado por las lesiones y la presión de jugar en Alianza Lima. “El año pasado me fui a Perú, no la pasé nada bien, me lesioné, la pasé mal. Y cómo es la vida, fui a América de Cali, no firmé, Coquimbo me recibió y mira, ahora soy campeón en Chile”, declaró el delantero de la Selección de Panamá, quien a sus 34 años festejó su primer título.

Contando su participación en la Liga de Primera y la Copa Chile, el panameño acabó la temporada con 11 goles y una asistencia en 29 partidos, siendo su tercera temporada más productiva detrás de Cobresal en 2023 y Universidad de Concepción en 2020. Sin dudas, el fútbol chileno es su lugar en el mundo.

