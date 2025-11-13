Chile sigue con su gira internacional y este sábado 15 de noviembre enfrentará a Rusia en el estadio Olímpico de Sochi, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en la ‘Roja’, teniendo en cuenta que no clasificaron al Mundial 2026 y pasarán por un proceso de reinvención.

Chile disputará este partido con un plantel variado, bajo la dirección técnica interina de Nicolás Córdova. Luego de disputar el Mundial Sub-20 en octubre, el estratega tomará las riendas para los dos duelos amistosos que se disputarán en tierras europeas.

La selección chilena le puso fin a un largo viaje y ya se instaló por completo en Sochi para tratar de cerrar el año de la mejor manera posible. Ante Rusia y Perú, la Roja buscará mantenerse en racha y así esperar con un panorama mucho mejor a su próximo entrenador.

El plantel tuvo su primer entrenamiento la tarde del pasado martes y comienza a adaptarse al clima del país. Con nombres como Lawrence Vigouroux, Vicente Pizarro y Ben Brereton, piezas fijas hasta ahora para el DT, se realizaron trabajos de recuperación y también fútbol.

Rusia, por su parte, llega tras empatar 1-1 ante Perú. El cuadro europeo tuvo un marco de público en la ciudad de San Petersburgo desde el Grazpom Arena. Si bien no ganaron, se mostraron dominantes a lo largo de los 90 minutos.

El cuadro ruso no disputa un partido oficial desde el año 2022, producto del conflicto político en el que entró la nación. Sin embargo, en las últimas fechas FIFA eligió medirse ante rivales de Sudamérica. En octubre fue Bolivia y en noviembre se verá las caras ante Perú y Chile.

¿A qué hora juegan Chile vs. Rusia?

Chile vs. Rusia está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Chile vs. Rusia?

Chile vs. Rusia se disputará en el estadio Olímpico de Sochi, con la transmisión de Chilevisión, señal disponible en territorio chileno. También será visto por ESPN y Disney Plus en el país sureño. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

