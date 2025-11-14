Este martes culmina la última fecha FIFA del año y la última de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Selección de Bolivia, que enfrentará ese día a Japón y cerrará su gira asiática, conocerá a todos los clasificados al Repechaje al Mundial 2026 y sus posibles rivales en este mini torneo a disputarse en marzo del próximo año en México, por los dos últimos boletos a la Copa del Mundo. La ‘Verde’ y Nueva Caledonia, representante de Oceanía, son las únicas selecciones que esperan a sus oponentes para el 20 de noviembre, fecha en la que se celebrará el sorteo. Faltan definir los representantes de Asia, África y Centroamérica.

El repechaje por los dos últimos boletos al Mundial 2026 se disputará en el mes de marzo. Para esta edición, ya no será partido único como situaciones anteriores. La nueva dinámica es la siguiente: los dos mejor ubicados en ranking FIFA clasificarán directo a la final. Los cuatro restantes jugarán semifinales para clasificar a la última etapa. Todo ello será desde el 23 al 31 de marzo.

Con Bolivia por Sudamérica y Nueva Caledonia (150° en el ranking FIFA) por Oceanía, faltan definir los representantes de las otras confederaciones. En Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak juegan el playoff y tienen muchas posibilidades de avanzar directamente a la final. En la ida, los iraquíes igualaron 1-1 en la ida y definen la clasificación en casa. Tanto EAU (67º) e Irak (57º) tienen una mejor posición que Bolivia (77º) en el ranking FIFA.

En el playoff de África rumbo al repechaje del Mundial 2026, Nigeria (41°) y RD Congo (60°) se medirán este domingo, a partido único en cancha neutral en Marruecos, por el boleto al repechaje luego de eliminar a Gabón y Camerún, respectivamente. Ambas selecciones también están mejor posicionadas que Bolivia, por lo cual irían directamente a la final, sobre todo en el caso de las ‘águilas’.

Bolivia no pudo con Corea del Sur y cayó 2-0. (Foto: Getty Images)

Por último, este martes se juega la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 de la Concacaf, con un desenlace de película tras los resultados de la penúltima jornada. Actualmente Jamaica (68°) y Panamá (31°) son los mejores segundos y estarían avanzando al Repechaje en caso conserven esa posición. Sin embargo, Curazao (82°), Surinam (126°), Honduras (64°) y Haití (88°) también tienen chances de ocupar una de esas plazas.

De llegar al Repechaje intercontinental, Nigeria y Panamá irían directamente a las dos finales por ser los equipos mejor colocados en el ranking FIFA. En ese sentido, el rival de Bolivia en las semifinales de este mini torneo en busca de las últimas dos plazas al Mundial 2026 podría ser Nueva Caledonia, Irak/Emiratos Árabes Unidos y Jamaica o la segunda selección peor ubicada en el ranking FIFA de Concacaf.

Pase lo que pase, la ‘Verde’ tendrá que afrontar dos partidos para conseguir el ansiado boleto a la Copa del Mundo 2026 y regresar a una cita mundialista luego de 32 años. En ese sentido, el equipo que dirige Óscar Villegas continúa con su preparación para llegar con el mayor ritmo competitivo a dicho repechaje. Este martes se enfrentará a Japón y en diciembre a un combinado de la Selección Peruana, representado por futbolistas de la Agremiación local. El duelo está programado para el 23 de diciembre en Chincha, al sur de Lima.

El 18 de enero del 2026, Bolivia recibirá a Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija y luego habrán otros dos encuentros preparatorios en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz: el domingo 25 contra Tanzania, país africano, y el sábado 31 de enero frente a República Dominicana. Luego de eso, el equipo quedará listo para viajar a México y luchar en el Repechaje intercontinental por volver a una Copa del Mundo.

Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima, tomó el titularato en Bolivia ante Corea del Sur. (Foto: Getty Images)

