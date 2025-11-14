La cantera de Sporting Cristal vuelve a dar frutos y a posicionar jugadores en el extranjero. Siguiendo el modelo de exportación que, en su momento, caracterizó mucho al club de La Florida, una de las máximas figuras de su torneo de reservas ha alistado maletas para dar el gran salto al fútbol europeo. Con apenas 17 años y un futuro prometedor, el habilidoso delantero ‘celeste’ ha cerrado su etapa formativa en el Perú para asumir el reto más importante de su carrera, siguiendo el ejemplo de otras jóvenes promesas que se fueron también este año.

El protagonista de esta transferencia es Matías Martínez. El canterano de la escuadra ‘celeste’ partió rumbo a Portugal la noche del pasado sábado. Previo a su viaje a territorio luso, el atacante nacional se pronunció en el aeropuerto y no pudo ocultar su felicidad por esta nueva aventura profesional, la cual asume con la ilusión de su corta edad pero con la madurez de un objetivo claro.

Si bien el jugador viajó con el destino asegurado, no se había confirmado el nombre del club. Fue el periodista Willmer Robles quien reveló la información: el destino de Martínez es el Vitória Guimarães SC. El atacante se unirá a uno de los clubes con más tradición en Portugal, conocido por ser una excelente plataforma de desarrollo para jóvenes talentos sudamericanos.

Matías Martínez despidiéndose de su familia para viajar a Portugal | Foto: IG

La salida de Martínez representa una baja sensible para la reserva ‘rimense’, donde fue la máxima figura. El delantero viene de ser una de las estrellas en el Apertura del Torneo Juvenil Sub-18. Sus números lo avalan: hizo 10 goles, con los que se consagró, junto a Raúl Rojas, como el máximo goleador de su equipo.

El perfil de Martínez es el de un ‘9’ moderno. Se caracteriza no solo por su impresionante estatura (1.90 m), que le da ventaja en el juego aéreo a pesar de su juventud, sino también por una notable capacidad técnica. Fuentes de la reserva destacan su habilidad para pegarle al arco desde cualquier parte del área chica, un “olfato” goleador que llamó la atención en Europa.

Con solo 17 años, el atacante sabe que la oportunidad es única. “Muy alegre por esta oportunidad que se me está dando a una edad tan corta a mis 17 años”, expresó el delantero antes de embarcar. También destacó por qué eligió Portugal como su primer destino. “Se que tengo que dar todo de mi, es un logro porque es un país muy bueno que me va a ayudar bastante en mi desarrollo como futbolista y persona. Tengo una gran expectativa de hacer las cosas bien y a darle con todo”, sentenció.

El desafío para Matías Martínez será inmediato. Deberá ganarse un lugar primero en las divisiones inferiores del Vitória Guimarães, con la mira puesta en impresionar al comando técnico del plantel mayor. A su corta edad, el delantero peruano inicia un camino difícil, pero con el talento y la confianza para triunfar en el fútbol europeo.

¿Qué otros peruanos están en Portugal?

El joven delantero ya cuenta con experiencia en selecciones menores del Perú. Fue convocado en diferentes etapas por las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-18, donde mostró su calidad frente a rivales internacionales. Es justamente ese rodaje el que hoy lo impulsa a enfrentar un nuevo reto en Europa, donde buscará perfeccionar su juego en un entorno más exigente.

Su destino, Portugal, se ha convertido en los últimos meses en una de las ligas más atractivas para los futbolistas peruanos en formación. En la misma línea que Martínez, también partieron recientemente otros jóvenes talentos nacionales como Bassco Soyer, Leonardo Díaz y Víctor Guzmán, quienes actualmente militan en clubes lusos de primera y segunda división.

Nueva joya peruana emigra a Portugal | Foto: Gil Vicente, Sporting CP, Sporting Cristal

