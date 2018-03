Chile vs. Suecia juegan este viernes un partido amistoso en la primera fecha FIFA del año. En el país sureño existe gran expectativa por ver a su selección luego del fracaso que significó no clasificar al Mundial Rusia 2018 y uno de los hombres más buscados por los medios es Alexis Sánchez.



El crack del Manchester United se unió a los trabajos de la renovada era Reinaldo Rueda y en la previa, aclaro los problemas del vestuario con Claudio Bravo y lo invitó a regresar a 'La Roja' tras automarginarse de la convocatoria del DT colombiano.



"Llamé a Claudio, hablé con él, le dije que era importante que estuviera con nosotros, lo entiendo. Acá están las puertas abiertas para él, lo que se dice afuera, que peleamos y todo es algo que tenemos que solucionar acá. De lo que él dice creo que tiene que venir y hablar con ustedes para explicarlo", aseguró Sánchez en la conferencia previa al Chile vs. Suecia.

"Ayer llegué en la noche, hicimos una reunión con todos mis compañeros, hablamos del nuevo entrenador, de la eliminación, de lo que pasó con Claudio. Cada uno dijo las cosas a la cara entre nosotros, aclaramos el tema, de que no hablemos más de Claudio. Vamos a zanjar el tema. Dijimos que quién se atrevía a hablar y aquí estoy presente sacando la voz por mis compañeros", agregó el crack del United.



Alexis Sánchez confesó que le pidió a Claudio Bravo conversar con todo el equipo. "A Claudio también dije que él se tiene que sentar con nosotros a hablar, como dije tiene las puertas abiertas, pero todo lo que él dice, tienen que preguntarle a él porque es su opinión y hay que respetarla como grupo", finalizó el crack de la Selección de Chile.