Después de una larga espera, por fin este martes 31 de marzo se definirán todos los grupos restantes del Mundial 2026, luego de que se concreten las llaves de la repesca de la UEFA, así como los cruces definitorios del repechaje intercontinental. ¿Bolivia será capaz de hacer historia ante Irak para llevarse su boleto a la Copa del Mundo?
En la primera llave del repechaje de la UEFA, tendremos al integrante del Grupo A que acompañará a México, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta selección saldrá del ganador entre Dinamarca y República Checa: los daneses eliminaron a Macedonia del Norte en ‘semis’, mientras que los checos a República de Irlanda.
Para el Grupo B, su cuarto integrante, que acompañará a Canadá, Suiza y Qatar, saldrá del cruce entre entre Italia y Bosnia Herzegovina. Los italianos quieren cambiar su historia de los últimos años, ya que desde Brasil 2014 que no clasifican a una justa mundialista. ¿Los bosnios serán capaces de dar el golpe?
En cuanto al Grupo D, Turquía y Kosovo dirimirán al cuarto clasificado que medirán fuerzas con Estados Unidos, Australia y Paraguay. Los turcos parten con cierto favoritismo después de eliminar a Rumania en las semifinales, mientras que los kosovares buscarán sostener su buen presente tras dejar en el camino a Eslovaquia.
En el Grupo F, Países Bajos, Japón y Túnez conocerán a su rival después del enfrentamiento entre Suecia y Polonia. De la mano de Robert Lewandowski, los polacos quieren sacudirse del favoritismo de los suecos, luego de eliminar a Albania en semifinales.
En lo que respecta a los repechajes intercontinentales, el vencedor entre Bolivia e Irak clasificará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega. Por otra parte, el Grupo K, donde están Portugal, Colombia y Uzbekistán, recibirá al ganador de la llave entre República Democrática del Congo y Jamaica.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
- México (local)
- Estados Unidos (local)
- Canadá (local)
- Japón (Asia)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- República Islámica de Irán (Asia)
- Argentina (Sudamérica)
- Uzbekistán (Asia)*
- República de Corea (Asia)
- Jordania (Asia)*
- Australia (Asia)
- Ecuador (Sudamérica)
- Brasil (Sudamérica)
- Uruguay (Sudamérica)
- Colombia (Sudamérica)
- Paraguay (Sudamérica)
- Marruecos (África)
- Túnez (África)
- Egipto (África)
- Argelia (África)
- Ghana (África)
- Cabo Verde (África)*
- Sudáfrica (África)
- Qatar (Asia)
- Inglaterra (Europa)
- Arabia Saudí (Asia)
- Costa de Marfil (África)
- Ghana (África)
- Francia (Europa)
- Croacia (Europa)
- Portugal (Europa)
- Noruega (Europa)
- Alemania (Europa)
- Países Bajos (Europa)
- Bélgica (Europa)
- Austria (Europa)
- España (Europa)
- Suiza (Europa)
- Escocia (Europa)
- Haití (Concacaf)
- Curazao (Concacaf)*
- Panamá (Europa)
*Debutante
¿A qué grupo del Mundial 2026 van los clasificados de cada Repechaje?
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- UEFA D (Dinamarca o República Checa)
Semifinales:
-Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
-República Checa 2 (4) - 2 (3) República de Irlanda
Final:
-República Checa vs. Dinamarca
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- UEFA A (Italia o Bosnia Herzegovina)
Semifinales
-Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
-Gales 1 (2) - 1 (4) Bosnia Herzegovina
Final:
-Bosnia Herzegovina vs. Italia
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- UEFA 3 (Turquía o Kosovo)
Semifinales:
-Turquía 1 - 0 Rumania
-Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
Final:
-Kosovo vs. Turquía
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- UEFA 2 (Suecia o Polonia)
Semifinales:
-Ucrania 1 - 3 Suecia
-Polonia 2 - 1 Albania
Final:
-Suecia vs. Polonia
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- FIFA 2 (Bolivia o Irak)
Semifinales:
-Bolivia 2 - 1 Surinam
Final:
-Bolivia vs. Irak
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- FIFA 1 (Jamaica o Congo DR)
Semifinales:
-Nueva Caledonia 0-1 Jamaica
Final:
-República Democrática del Congo vs. Jamaica
Resto de grupos del Mundial 2026:
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
TE PUEDE INTERESAR
- Histórico de Bolivia se rinde ante ‘Billy’ Viscarra: “Me emociona verlo en un club tan grande como Alianza Lima”
- ¿Luces en el Estadio Alberto Gallardo? El proyecto de Sporting Cristal pensando en la Libertadores
- Menezes mete su mano al equipo: la alineación de Perú vs. Honduras para el amistoso en España
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados y juega con los resultados en todas las fases
- Calculadora de la Liga 1 2026: juega con los resultados de todas las jornadas y revisa la tabla de posiciones