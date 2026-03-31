Después de una larga espera, por fin este martes 31 de marzo se definirán todos los grupos restantes del Mundial 2026, luego de que se concreten las llaves de la repesca de la UEFA, así como los cruces definitorios del repechaje intercontinental. ¿Bolivia será capaz de hacer historia ante Irak para llevarse su boleto a la Copa del Mundo?

En la primera llave del repechaje de la UEFA, tendremos al integrante del Grupo A que acompañará a México, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta selección saldrá del ganador entre Dinamarca y República Checa: los daneses eliminaron a Macedonia del Norte en ‘semis’, mientras que los checos a República de Irlanda.

Para el Grupo B, su cuarto integrante, que acompañará a Canadá, Suiza y Qatar, saldrá del cruce entre entre Italia y Bosnia Herzegovina. Los italianos quieren cambiar su historia de los últimos años, ya que desde Brasil 2014 que no clasifican a una justa mundialista. ¿Los bosnios serán capaces de dar el golpe?

En cuanto al Grupo D, Turquía y Kosovo dirimirán al cuarto clasificado que medirán fuerzas con Estados Unidos, Australia y Paraguay. Los turcos parten con cierto favoritismo después de eliminar a Rumania en las semifinales, mientras que los kosovares buscarán sostener su buen presente tras dejar en el camino a Eslovaquia.

En el Grupo F, Países Bajos, Japón y Túnez conocerán a su rival después del enfrentamiento entre Suecia y Polonia. De la mano de Robert Lewandowski, los polacos quieren sacudirse del favoritismo de los suecos, luego de eliminar a Albania en semifinales.

En lo que respecta a los repechajes intercontinentales, el vencedor entre Bolivia e Irak clasificará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega. Por otra parte, el Grupo K, donde están Portugal, Colombia y Uzbekistán, recibirá al ganador de la llave entre República Democrática del Congo y Jamaica.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) República Islámica de Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* República de Corea (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudí (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Bélgica (Europa) Austria (Europa) España (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf)* Panamá (Europa)

*Debutante

¿A qué grupo del Mundial 2026 van los clasificados de cada Repechaje?

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

UEFA D (Dinamarca o República Checa)

Semifinales:

-Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte

-República Checa 2 (4) - 2 (3) República de Irlanda

Final:

-República Checa vs. Dinamarca

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

UEFA A (Italia o Bosnia Herzegovina)

Semifinales

-Italia 2 - 0 Irlanda del Norte

-Gales 1 (2) - 1 (4) Bosnia Herzegovina

Final:

-Bosnia Herzegovina vs. Italia

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

UEFA 3 (Turquía o Kosovo)

Semifinales:

-Turquía 1 - 0 Rumania

-Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Final:

-Kosovo vs. Turquía

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

UEFA 2 (Suecia o Polonia)

Semifinales:

-Ucrania 1 - 3 Suecia

-Polonia 2 - 1 Albania

Final:

-Suecia vs. Polonia

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

FIFA 2 (Bolivia o Irak)

Semifinales:

-Bolivia 2 - 1 Surinam

Final:

-Bolivia vs. Irak

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

FIFA 1 (Jamaica o Congo DR)

Semifinales:

-Nueva Caledonia 0-1 Jamaica

Final:

-República Democrática del Congo vs. Jamaica

Resto de grupos del Mundial 2026:

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

TE PUEDE INTERESAR