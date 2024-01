Colo Colo vs. Nacional se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 19 de enero en un partido amistoso de pretemporada en el Estadio Gran Parque Central por el torneo Serie de la Plata 2024 en Uruguay. El ‘Cacique’, en su último encuentro, derrotó a Rosario Central vía penales (4-3). Ahora, en su segundo enfrentamiento en este torneo, le tocará chocar con un grande ‘charrúa’. El duelo arrancará a las 8:15 de la noche (hora local, dos horas más tarde en Chile y Uruguay) e irá por la transmisión de la señal de streaming de ESPN vía Star Plus y VTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colo Colo vs. Nacional: horario y dónde ver el amistoso internacional. (Vídeo: @ColoColo).





Colo Colo vs. Nacional: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Saldivia, Wiemberg; Pavez, Fuentes, Gil; Palacios, Bolados y Parra.

