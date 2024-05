¡La pasión del fútbol no se detiene! Este sábado 4 de mayo promete ser un día crucial para los aficionados al balompié alrededor del mundo, con una agenda repleta de partidos emocionantes en las ligas más importantes de Europa y América. Será una oportunidad perfecta para deleitarse con la destreza de los equipos más destacados en un espectáculo de talento excepcional. Con duelos apasionantes como el Real Madrid vs. Cádiz o Barcelona vs. Girona en España, y enfrentamientos en Inglaterra e Italia, el ‘deporte rey’ de primer nivel brillará en su máxima expresión, ofreciendo momentos de intensa emoción que capturarán la atención de millones de fanáticos a nivel global.

Real Madrid se enfrentará a Cádiz en un encuentro clave de la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2023-24, que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue llega a este duelo tras un empate 2-2 contra el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2023-24, mientras que los ‘Amarillos’ vienen de igualar 1-1 con Mallorca.

Otro enfrentamiento destacado es el derbi catalán entre Barcelona y Girona. Los azulgranas abordan este partido tras una victoria de 4-2 sobre Valencia. A pesar de las dificultades en la primera mitad, los blaugranas lograron sobreponerse, destacando un impresionante ‘hat-trick’ de Robert Lewandowski. Por su parte, los ‘Blanquirrojos’ llegan tras un triunfo de 2-0 contra Las Palmas.

Mientras tanto, en América, Inter Miami se enfrentará a New York Red Bulls. Bajo la dirección de Gerardo Martino, el equipo de Lionel Messi y Luis Suárez se posiciona como el líder de la MLS, incluyendo la conferencia Oeste. Con 21 puntos derivados de seis victorias, tres empates y solo dos derrotas, buscan mantener su racha ganadora.

¿Qué partidos se juegan este sábado 4 de mayo?

Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Los Chankas vs. Cusco FC: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX).

Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX).

Carlos Mannucci vs. Deportivo Garcilaso: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU.

LaLiga EA Sports (España)

Real Sociedad vs. Las Palmas: 7:00 a.m. (horario de Perú; y 2:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. Cádiz: 9:15 a.m. (horario de Perú; y 4:15 p.m. en España) vía DSPORTS y DGO.

Girona vs. FC Barcelona: 11:30 a.m. (horario de Perú; y 6:30 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Mallorca vs. Atlético Madrid: 2:00 p.m. (horario de Perú; y 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League (Inglaterra)

Arsenal vs. Bournemouth: 6:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Burnley vs. Newcastle: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Brentford vs. Fulham: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Sheffield United vs. Nottingham: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Manchester City vs. Wolverhampton: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A (Italia)

Monza vs. Lazio: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Sassuolo vs. Inter Milan: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Liga colombiana (cuadrangulares)

Junior vs. Millonarios: 7:15 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía Fanatiz y RCN.

MLS (Estados Unidos)

Inter Miami vs. New York RB: 6:30 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass (Apple TV).

Sudamericano Femenino Sub 20

Brasil vs. Perú: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Venezuela vs. Argentina: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Paraguay vs. Colombia: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).





