Colo Colo vs. Universidad Católica: en el Monumental por el Torneo Nacional de Chile 2019

Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream vía CDF Premium en el Estadio Monumental David Arellano por la fecha 5 del Torneo Nacional de Chile 2019. Este duelo clave por el campeonato local está programado para que empiece a las 10:00 a.m. hora peruana y 12:00 p.m. horario chileno.

El 'Cacique' y el elenco estudiantil protagonizarán el partido más importante de la jornada en el que se medirán dos clubes candidatos a ganar el título y que pueden cerrar la jornada en lo más alto de la tabla de posiciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Campeonato Nacional.

Por un lado está Colo Colo, invicto con Mario Salas como entrenador y que urge de ganar para recuperar su privilegado lugar en lo más alto de la tabla de posiciones. Vio cortada su racha de tres triunfos al hilo tras empatar en calidad de visitante contra Cobresal, en lo que fue el primer partido de los albos sin anotar goles en este torneo. Ahora la mira está puesta en Universidad Católica.

Colo Colo vs. Universidad Católica: horarios en el mundo



Perú: 10:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Por su parte. se ha recuperado de la derrota ante Deportes Iquique (fecha 2) y ha hilado dos triunfos consecutivos que lo mantienen en la pelea y motivados, además, por el triunfo a mitad de semana ante Rosario Central por la Copa Libertadores con gran actuación de su figura Edson Puch.

Este choque, además, enfrentará a Colo Colo que tiene el mejor ataque del torneo (8 goles en cuatro partidos) contra la mejor defensa, título que por ahora ostenta la Universidad Católica que solo encajó dos tantos en las cuatro primeras jornadas.

Será un duelo de estilos donde habrá mucho morbo por ver qué plantea Mario Salas, actual técnico del Cacique con pasado en Universidad Católica, para afrontar el partido ante el experimentado Gustavo Quintero que se caracteriza por cerrar los partidos y 'matar' de contra ataque.

Los últimos dos partidos que disputaron Colo Colo vs. Universidad Católica fue de un triunfo para cada uno en condición de local. ¿Podrá el cuadro cruzado llevarse la victoria ante el combinado albo?

Colo Colo vs. Universidad Católica: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortés; Campos, Barroso, Insaurralde, Opazo; Pavez, Suazo, Alarcón; Mouche, Costa y Vilches.



Universidad Católica: Dituro; Rebolledo, Kuscevic, Huerta, Cornejo; Fuentes, Aued, Fuenzalida; Pinares, Puch y Sáez.

► Vida, números y más de Gareth Bale, figura (criticada) del fútbol

► La advertencia de Zidane sobre el titularato en el arco del Real Madrid

► Los memes del triunfo del Madrid sobre Celta

► Compatriota de Toni Kroos se podría sumar al Real Madrid