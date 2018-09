C olo Colo vs. Universidad Católica se enfrentan este domingo 30 de septiembre por la fecha 24 del Campeonato Nacional de Chile. El partido se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de CDF.

La fecha vigente de la liga de Chile, entre el viernes y el sábado, concentra en dos partidos la lucha por la cabeza, con el líder Universidad Católica recibiendo a Colo Colo y un encuentro por la segunda y tercera plaza.



País Hora Canales Perú 10:00 México 10:00 Argentina 12:00 Colombia 10:00 Ecuador 10:00 Chile 12:00 CDF

'Los Cruzados' dirigidos por el español Beñat San José, en la primera plaza con 48 puntos, reciben en la mañana a un Colo Colo descafeinado que se encuentra en la sexta plaza y a 12 enteros, y que llega a la cita tras enlazar dos derrotas consecutivas en liga.



Los del barrio de San Carlos tratarán de mantener su racha de 16 partidos sin perder, precisamente cuando se enfrentaron al 'Cacique' en la primera vuelta allá por el mes de marzo.



Asimismo, está por ver si el técnico de Colo Colo , Héctor Tapia, reserva jugadores en la liga de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el siguiente miércoles en Sao Paulo (Brasil), donde tratarán de dar la vuelta al 2-0 que tienen en contra con Palmeiras.



Justo después del partido del líder juegan sus más directos perseguidores: Antofagasta (tercero con 43 enteros) será local en el norte de Chile contra Universidad de Concepción (segundo con 46 puntos).



Ambos conjuntos llegan al partido con el viento a favor, con dos victorias consecutivas y en busca de la tercera, si bien es cierto que 'los Pumas' vienen ascendiendo desde hace varias fechas y 'la U de Conce' hace tiempo que se encuentra metiendo presión a la cabeza.

Con información de EFE