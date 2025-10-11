Colombia vs. Argentina / México se enfrentarán este miércoles 15 de octubre, en el partido correspondiente las semifinales del Mundial Sub-20. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en búsqueda del ansiado boleto hacia la final de la competencia. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Colombia dio la sorpresa en cuartos de final y eliminó a España. El cuadro ‘cafetero’ tuvo a Neyser Villarreal como principal figura y apareció en los momentos clave. El delantero marcó un triplete y condujo a los cafeteros a vencer 3-2 en Talca, asegurando el ansiado pase a semifinales.

Los europeos se habían puesto arriba en el marcador y parecían dominar el partido, pero Villarreal, que en breve se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, le devolvió a Colombia la esperanza haciendo gala de su velocidad y buen tino para definir.

Cabe resaltar que, por acumulación de tarjetas amarillas, no estará presente en el siguiente partido. Eso sí, la escuadra colombiana apunta a la final de la competencia, buscando también su primera corona mundial de la categoría, dejando grandes expectativas a futuro.

El rival saldrá entre Argentina y México. Ambos equipos se ven las caras este sábado 11 de octubre en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. La ‘Albiceleste’ llega con el rótulo de favorito, presentando también una excelente generación de jugadores que apunta a colocarse en distintos lugares del mundo.

México, por su parte, tiene un cartel menor; sin embargo, quiere dar la sorpresa y apuntar a la final. Gilberto Mora es uno de los abanderados de esta escuadra, destacando en Tijuana de la Liga MX con solo 16 años de edad.

La historia reciente entre México y Argentina añade un ingrediente extra a este duelo juvenil. Tras la victoria 2-0 de Argentina sobre México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, la rivalidad entre ambas selecciones no ha hecho más que intensificarse.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Argentina / México?

El encuentro entre Colombia vs. Argentina / México está programado para este miércoles 15 de octubre desde las 6:00p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del jueves 16.

¿En qué canales ver Colombia vs. Argentina / México?

El partido entre Colombia vs. Argentina / México se disputará en el Julio Martínez Prádanos, con la transmisión de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. Si estás en Colombia, puedes verlo por GOL Caracol y RCN. En México, se puede ver por la señal de TUDN, Canal 5 y VIX; en Argentina, por Telefe. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR