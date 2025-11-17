Colombia vs. Australia se ven las caras este martes 18 de noviembre desde el Citi Field Stadium (Queens, Nueva York), en el segundo de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras. La idea es ir moldeando a los posibles convocados para disputar el Mundial 2026.

Colombia atraviesa un buen momento futbolístico, luego de terminar con dudas la etapa de las Eliminatorias. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a Nueva Zelanda (2-1) en el último amistoso de fecha FIFA, por lo que quieren ganar nuevamente y cerrar el año de la mejor manera.

La idea del cuerpo técnico con estos amistosos es ir consolidando una base para el Mundial 2026. Para este partido, se esperan rotaciones y también dar minutos a jugadores que no tienen mucha participación en escuadra ‘cafetera’, buscando moldear una lista de convocados.

Cabe resaltar que la delegación colombiana sufrió un imprevisto con la baja de última hora del lateral Daniel Muñoz por motivos personales, lo que obligó a reajustes en la convocatoria y el esquema. Jugadores como Johan Mojica, Andrés Gómez y Richard Ríos podrían ir desde el arranque.

Australia, por su parte, llega con muchas dudas a esta contienda. Si bien tienen asegurada su presencia al próximo Mundial, desde tienda oceánica quieren apagar todas las dudas con respecto a la plantilla y el cuerpo técnico.

El equipo australiano ha mostrado solidez defensiva, pero carencias en la creatividad y la posesión del balón. Jugadores clave como el portero Mathew Ryan y el centrocampista Aiden O’Neill se perfilan como titulares para intentar revertir la situación y medirse ante un rival sudamericano de peso.

El último partido disputado fue el pasado 14 de noviembre ante Venezuela. En el primer choque amistoso de la presente fecha FIFA, perdieron por 1-0 ante una ‘Vinotinto’ que no jugará el Mundial 2026, por lo que generó molestia en los ‘Socceros’ la caída.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Australia?

Colombia vs. Australia está programado para este martes 18 de noviembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver Colombia vs. Australia?

Colombia vs. Australia se disputará en el Citi Field de Queens (Nueva York), con la transmisión de GOL CARACOL TV, señal disponible en territorio colombiano, sumado a RCN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

