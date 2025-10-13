Colombia vs Canadá: fecha, horarios y canales de TV del amistoso FIFA

Revisa toda la información importante. Colombia vs. Canadá jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Arena Red Bull de New Jersey, donde los sudamericanos volverán a buscar un triunfo después de golear con contundencia a México. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Colombia atraviesa un momento de gran confianza, manteniendo su racha invicta bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El reciente triunfo contundente (4-0) ante México ha disparado el ánimo del plantel y confirmado la solidez de su propuesta. Este amistoso es clave para afianzar los automatismos tácticos antes del reinicio de las Eliminatorias.

El equipo de Lorenzo se apoya en un sistema flexible que busca la verticalidad y la superioridad numérica en ataque. La clave ofensiva pasa por la creatividad de James Rodríguez, el líder en la conexión de líneas, y la explosividad de Luis Díaz por la banda izquierda. Colombia apuesta por un juego directo, pero con una base de buen trato de balón.

Este encuentro es esencial para que el cuerpo técnico evalúe a jugadores que buscan consolidarse, aumentando la profundidad del plantel. Lorenzo necesita probar variantes en la presión alta y la transición defensiva ante un rival físico. Consolidar el ‘fondo de armario’ y asegurar que la filosofía se mantenga con los cambios es el reto principal.

Por su parte, Canadá se encuentra en plena reestructuración bajo el mando de su técnico, Jesse Marsch, preparando su camino como anfitrión del Mundial 2026. Aunque el equipo muestra agresividad, necesita consistencia ante rivales de élite. Estos duelos son cruciales para que Marsch pueda inyectar su sello táctico y evaluar la respuesta del grupo ante la adversidad.

Canadá posee un ataque de calidad, liderado por el goleador Jonathan David, un delantero con gran capacidad de desmarque y definición. El estilo de Marsch se enfoca en una presión alta e intensa y un juego de transición rápida. El mediocampo, con Stephen Eustáquio e Ismaël Koné, será vital para recuperar rápido y lanzar ofensivas directas.

Este será un encuentro con historia, pues el único triunfo canadiense sobre Colombia fue en la final de la Copa Oro del año 2000. Tácticamente, el duelo será un choque interesante: la presión y verticalidad de Canadá contra la posesión y desborde por banda de Colombia. El compromiso promete ser abierto y muy físico en suelo estadounidense.

¿A qué hora juegan Colombia vs Canadá?

El encuentro entre Colombia vs Canadá está programado para este martes 14 de octubre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 2:00 a.m. del miércoles 15.

¿En qué canales ver Colombia vs Canadá?

El partido entre Colombia vs Canadá se disputará en el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, con la transmisión de Gol Caracol y RCN, disponible en el territorio colombiano. Así como también en la plataforma de streaming de RCN Total. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan Colombia vs Canadá?

