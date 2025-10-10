Colombia vs. México jugarán este sábado 11 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el AT&T Stadium (Texas), donde ambas selecciones presentarán lo mejor que tienen con el objetivo de llegar en forma a la cita mundialista del próximo año donde alcanzaron el cupo director de clasificación. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Colombia viene de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al vencer a Bolivia y Venezuela. Justamente, en el último partido de los dirigidos por Néstor Lorenzo, golearon por 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, el 9 de septiembre de 2025.

El póker de goles del delantero Luis Javier Suárez, junto a los goles de Jhon Córdoba y Yerry Mina, acabaron la ilusión mundialista que tenía la “Vinotinto” de clasificar al repechaje de la siguiente forma. En sus últimos 5 partidos, han cosechado dos triunfos y 3 empates.

En la selección de México, que obtuvo su cupo por ser el anfitrión de la cita orbital, se preparó con varios amistosos y la Copa de Oro. Allí, los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre lograron consolidar una idea de juego, gracias a sus buenos resultados que los llevaron a la conquista del certamen continental más importante de Centroamérica.

En lo que se refiere a partidos amistosos, México jugó ante Corea del Sur el 9 de septiembre de 2025, y allí empataron a dos goles en el estadio Geodis Park de Nashville, Tennessee. Por los lados de la “Tri”, los goles llegaron por medio de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que Heung-Min Son y Gyu-Oh Hyeon anotaron los goles del rival.

El último partido, que jugaron colombianos y mexicanos, se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2023, cuando se vieron las caras en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, de Estados Unidos.

Durante el primer tiempo, México ganaba el partido con los goles de Omar Govea al minuto 40 y de Gonzalo Martínez al 50, pero el equipo “Cafetero” cambió el chip a partir del segundo gol “Azteca” y con anotaciones de Andrés Reyes al 55, de Roger Martínez al 69 y de Carlos Gómez al 90+2, lograron el triunfo.

¿A qué hora juegan Colombia vs México?

El encuentro entre Colombia vs México está programado para este sábado 11 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del domingo 12.

¿En qué canales ver Colombia vs México?

El partido entre Colombia vs México se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Texas, con la transmisión de RCN TV, Caracol TV, disponible en el territorio colombiano, así como también en las plataformas de streaming App RCN, Ditu. Mientras que en México, lo podrás ver por las pantallas de TUDN, Canal 5, Azteca 7; y por streaming en Azteca Deportes Network, ViX Gratis. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde se juega el Colombia vs México?

