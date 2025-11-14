Colombia vs. Nueva Zelanda: fecha, canales de TV y horarios del amistoso

Colombia sigue con su gira internacional y este sábado 15 de noviembre enfrentará a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores de parte de Néstor Lorenzo, que establecerá la base con la que se presentará a la próxima cita del Mundial 2026, donde justamente el país norteamericano será sede de dicho evento.

La Selección Colombia llega a este compromiso con una buena racha de resultados en los últimos meses, incluyendo victorias importantes en amistosos y eliminatorias. El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, utiliza este partido para mantener el ritmo competitivo y afianzar la química del grupo antes del cierre del año.

Colombia ha demostrado ser un equipo con una alta capacidad goleadora en sus últimos duelos, marcando 3 o más goles en varios de sus recientes compromisos, incluyendo el 4-0 a México y el 3-6 a Venezuela. La “Tricolor” buscará imponer su ritmo técnico y ofensivo para romper el bloque defensivo neozelandés.

El sistema de Lorenzo se basa en el orden y la verticalidad, con una base de jugadores que militan en ligas europeas y de élite. Este partido es la oportunidad para que jugadores alternativos ganen minutos y demuestren que pueden ser opciones sólidas en las próximas convocatorias oficiales.

Nueva Zelanda, por otro lado, con la mira puesta en su clasificación a la Copa Mundial 2026, donde avanzan con gran solvencia en su zona, busca deliberadamente enfrentarse a rivales de alta exigencia fuera de Oceanía. Para el equipo de Darren Bazeley, medirse ante una potencia sudamericana es la prueba de fuego que necesitan.

Aunque Nueva Zelanda no juega regularmente contra equipos CONMEBOL, su reciente historial contra selecciones europeas -empate 1-1 contra Noruega, derrota 1-0 ante Polonia- demuestra que son un equipo que compite tácticamente y que puede mantener un bloque defensivo sólido. Su reto es la eficiencia en el ataque.

El partido promete ser un fascinante choque entre el fútbol técnico y rápido de Colombia y el fútbol físico y disciplinado de los “Kiwis”. Los neozelandeses dependerán de la solidez de su mediocampo para contener la presión y de la potencia de sus delanteros para sorprender en el contragolpe.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Nueva Zelanda?

Colombia vs. Nueva Zelanda está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del domingo 16.

¿En qué canales ver Colombia vs. Nueva Zelanda?

Colombia vs. Nueva Zelanda se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con la transmisión de GOL CARACOL TV, señal disponible en territorio colombiano. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

