A pesar de que lograron obtener el más ansiado logro, el tricampeonato, los trabajos en Universitario de Deportes no han cesado, pues el nuevo objetivo será culminar en calidad de invictos en su último partido frente a Los Chankas. Pero no solo eso, pues desde la dirigencia siguen haciendo esfuerzo para darle a todas sus disciplinas una mejor infraestructura. En ese contexto, Franco Velazco se hizo presente en el Estadio ‘Lolo’ Fernández, donde se inauguraron nuevas canchas de voleibol donde entrenarán las ‘Pumas’.

Así como con el Estadio Monumental o Campomar, el Estadio ‘Lolo’ Fernández ha sido un espacio de entrenamientos del equipo de vóley que participa en la Liga Peruana, y que se mantiene en los primeros puestos de la tabla vigente. Es por ello, que los ‘cremas’ buscan mejorar los espacios que tienen para poder seguir desarrollando este deporte, así como sus escuelas.

“Es importante para nosotros seguir creciendo como institución y parte del crecimiento es mejorar la infraestructura. Lo que estamos haciendo es básicamente consolidar este crecimiento a punto que, aparte de las canchas de vóley que hemos inaugurado dos canchas para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para las escuelas y posiblemente, si es que nos ayuda el tiempo, podemos traer una cancha sintética e inaugurarla también para nuestros menores de fútbol”, comentó Velazco a los medios.

Franco Velazco tomó las riendas de Universitario desde agosto del 2025 en lugar de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

Dejando el tema de la infraestructura de lado, Franco Velazco aprovechó el acercamiento con los medios para aclarar la situación de Jorge Fossati, pues aunque tiene contrato vigente, las palabras recientes del uruguayo y rumores que lo vinculan con el fútbol mexicano, han tomado fuerza en las últimas horas.

“A mí me sorprende, me llama la atención los comentarios que se vienen señalando en diferentes programas. Nosotros tenemos contrato con el profesor todo el 2026. Estamos esperando, nosotros, el término del campeonato, porque nos hemos propuesto salir invictos y, con ello, romper un nuevo récord fiel un poco a la tradición que viene sosteniendo Universitario Deportes en los últimos años”, indicó.

Sumado a eso, también desmintió todo rumor de que habría alguna mala relación entre ellos, tal como algunos lo comentaron en redes. “Yo creo que hoy los medios tienen que inventarse y hablar algo de la U. Les hemos malogrado de repente el trabajo porque hemos terminado el campeonato en octubre. Lo triste, es cuando ya se comienzan a hacer trascendidos o afirmar trascendidos malintencionados. Escuché a alguno haciendo referencia a malas relaciones, a buenas relaciones. En realidad, eso son tonterías”, concluyó.

Jorge Fossati no descarta dejar Universitario para temporada 2026 (Foto: GEC)

¿Qué dijo sobre reclamos de Alianza Lima?

El último fin de semana, en la primera final de la Liga Femenina, lo que tenía que ser un encuentro lleno de fútbol, se vio opacado por un desorden que se generó por la inclusión de una barra que ingresó a Campomar sin la autorización debida de ambas partes. Por lo que, el cuadro ‘blanquiazul’ no dudó en elevar un reclamo formal ante dicho suceso que, según ellos, pudo haber afectado la integridad de sus futbolistas.

“Yo creo que de un tiempo a esta parte Alianza Lima un poco se caracteriza por el tema de los reclamos, por las quejas y por todo lo que se pretende de repente tramitar o generar fuera de la cancha de fútbol”, comenzó diciendo Franco Velazco en respuesta a este tema.

Sabiendo que el día de mañana se jugará la segunda final, en Matute, agregó: “Nosotros vamos a estar atentos si es que nos notifican alguna denuncia, pero en verdad ya sabemos nosotros lidiar con este tipo de situaciones y esperamos que nuestro plantel del fútbol femenino pueda dar el batacazo en Matute y demostrar que las cosas se ganan en cancha y no en una mesa”.

TE PUEDE INTERESAR