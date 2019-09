El 'mazazo' para Yerry Mina que llega desde Inglaterra por hacer comerciales de apuestas

En la previa del partido amistoso internacional entreColombia y Venezuela , el zaguero Yerry Mina fue multado y recibió una advertencia sobre su conducta futura tras aparecer en una publicidad de una firma de apuestas en su país natal.



Mina reconoció su falta luego que la Federación Inglesa de fútbol le abrió un expediente disciplinario. La FA informó el martes que el jugador fue sancionado con una multa de 10.000 libras (12.300 dólares) al quebrantar la normativa sobre apuestas al participar en un anuncio publicitario de Betjuego.



Everton informó que Mina exigió que el anuncio, que sólo se transmitió en Colombia, fuera removido de inmediato apenas supo que había violado las reglas sobre apuestas en Inglaterra. Añadió que el jugador no recibió un beneficio económico por la publicidad, ya que el monto que cobró fue destinado a una fundación de caridad para niños de pocos recursos en Colombia.



El club explicó que Mina no había entendido el reglamento de la FA sobre apuestas por no tener un limitado conocimiento del idioma inglés.



Titular en el Colombia vs Venezuela

Yerry Mina apunta a ser titular este martes en el Colombia vs. Venezuela, que se miden desde el estadio Raymond James de la localidad de Tampa (Florida, Estados Unidos). El partido está programado para las 8 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DirecTV, Win Sports, Caracol y TLT.

