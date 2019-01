‘Chaval Faraón’: Benavente debutó así en el Pyramids FC por Premier League

Apenas tiene unos días de haber sido fichado por el Pyramids FC y Cristian Benavente ya hizo su debut oficial. El peruano fue suplente e ingresó a los 58' en el duelo ante el Zamalek por la novena jornada de la Premier League de Egipto.



Cristian Benavente fue anunciado el último martes como el flamante fichaje del club egipcio. "Séptimo refuerzo de Pyramids en enero: el volante de la selección peruana y que jugó en Real Madrid", anunció la entidad en Twitter.



Para sorpresa de muchos, Cristian Benavente dejó el Sporting Charleroi de Bélgica e inició un nuevo desafío en su carrera al estampar su firma por el Pyramids FC, que actualmente pelea por el primer lugar de la liga.



Cristian Benavente, de 24 años, entró en el choque disputado en el Petrosport Stadium de El Cairo, cuando el marcador estaba empatado a dos. El 'Chaval' ingresó para reemplazar a Mohamed Magdi Kafsha. Al final, el partido acabó 3-3.



"Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí", explicó Cristian Benavente sobre su transferencia.