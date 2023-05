A Cristiano Ronaldo no le han salido las cosas como esperaba a su llegada a Al-Nassr. Lejos de ser el indiscutible número 1, el portugués ha perdido la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita y el título de la Liga local se ha puesto cuesta arriba. Semejante panorama ha hecho que se empiece a hablar de su regreso al fútbol de Europa para mitad de año. Sin embargo, y de momento, acaba de cerrarse una puerta para la vuelta del ‘Bicho’ al ‘Viejo Continente’. Y se trata nada menos que del Newcastle United, que a través de su entrenador, ha descartado la contratación del veterano delantero luso.

En declaraciones a los medios de prensa, el técnico Eddie Howe se refirió a los rumores que apuntan que en St. James Park andan tras los pasos de Cristiano Ronaldo y Neymar. El DT de las ‘Urracas’ no pude ser más claro al explicar que los fichajes de estos jugadores no son económicamente viables para el club.

“No podríamos acercarnos a esos jugadores, ya que son los mejores del mundo. Nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos, así que tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser”, analizó el técnico en rueda de prensa.

Si bien el Newcastle United es ahora manejado por un fondo de inversión saudí y ya ha gastado casi 300 millones de euros en fichajes, Howe estima que esta realidad no da para pensar en contratar a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo.

“Ahora no fichamos de esa manera. Financieramente, no podemos fichar de esa manera en este momento, pero también tenemos que traer a la gente adecuada y a los jugadores adecuados al grupo. El mercado de fichajes es muy complejo, no puedes elegir un nombre y traerlo”, reflexionó.

Eso sí, el entrenador del Newcastle alabó la trayectoria de Cristiano Ronaldo y Neymar, “dos jugadores increíbles”, pero insistió en que sabe en qué dirección quiere llevar al equipo y lo que pueden, o no hacer en el mercado de fichajes.





