¿Qué croata quiere vender la medalla de bronce conseguida por su selección en el Mundial 1998? Es la pregunta que se hace la afición del país balcánico después del anuncio de su subasta por medios locales.



"Solo hay 30 ejemplares de esta medalla. Es extremadamente rara", según la descripción de este objeto en la web "The Saleroom".



El subastador estima en 7 mil 500 euros el precio de salida de esta medalla, la cual se pondrá a la venta el 7 y 8 de diciembre.



"No llego a creer que uno de mis jugadores haya podido poner a la venta esta medalla. Todos están bien", dijo el emblemático seleccionador de la época, Miroslav "Ciro" Blazevic.



"Puede haber sido robada (...) pero (el responsable de su puesta a la venta) no seguirá siendo anónimo, este tipo de cosas siempre se revelan", añadió el entrenador, de 83 años, al periódico Vecernji List.



Hasta la Final del pasado verano, esta tercera plaza conseguida por Croacia tres años después del final de la guerra de independencia era su mayor éxito, y sus protagonistas siguen siendo considerados héroes nacionales.



La Federación Croata (HNS) precisó que "las medallas son propiedad privada de individuos que pueden hacer lo que quieran". La federación rechazó hablar sobre la autenticidad de la medalla.



"No la hemos visto y nadie nos la ha dado para evaluarla", dijo la HNS en un comunicado.



"Alguien atraviesa problemas serios para poner en venta esta medalla", dijo el médico de la selección Boris Nemec, añadió que él no vendería la suya por "nada del mundo". AFP

