Se viene el Derbi de las Américas. Este miércoles 10 de diciembre, Cruz Azul y Flamengo se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Intercontinental, en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar. Este duelo será clave para seguir en carrera en dicho torneo y avanzar a semifinales, donde espera rival Pyramids FC de Egipto. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Cruz Azul se ganó su lugar en este torneo tras conquistar la séptima Concachampions en la historia del club, venciendo 5-0 a Vancouver Whitecaps de la MLS en la final disputada el 1 de junio de este año. Eso sí, viene de caer en semifinales de la Liga MX (Apertura) ante Tigres y quedar a un paso de la final.

Los únicos enfrentamientos entre ‘La Máquina Cementera’ y el ‘Mengao’ fueron en torneos amistosos en la década de los 80s. Todos resultaron favorables para los aztecas, con un triunfo en penales en el Torneo Ciudad Juárez en 1985; una victoria por 2-0 en el cuadrangular Rosa de Oro el mismo año; y otro triunfo en el Torneo Azteca en 1987, por 1-0.

Flamengo conquistó la Copa Libertadores 2025 apenas el mes pasado tras imponerse 1-0 al Palmeiras, con lo que conquistó su tercera Libertadores desde 2019 y cuarta en total, colocándose como el club brasileño más campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica. A su vez, días después conquistó la Serie A brasileña, su liga 18 en total.

Hay varios jugadores de renombre en el club de Rio de Janeiro, como Jorginho, Danilo, Alex Sandro, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta o Samuel Lino. Además, están dirigidos por Filipe Luis, quien ha sido campeón de Libertadores como jugador y como DT. El escenario de dicho partido será el llamado Ahmad Bin Ali, ubicado en la ciudad de Rayán, en Qatar, y fue sede de siete partidos en la pasada Copa del Mundo.

Quien gane este encuentro se enfrentará al campeón de la Champions League de Asia (AFC), el Pyramids FC de Egipto, donde estará en juego la Challenger Cup 2025 y el pase a la final de la Copa Intercontinental, donde ya está instalado el PSG de Francia.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Flamengo?

El partido entre Cruz Azul vs. Flamengo, válido por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025, será transmitido por DIRECTV. Asimismo, podrás seguir las incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital DGO, con suscripción activa, y también en FIFA+.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Flamengo?

El duelo entre Cruz Azul vs. Flamengo está programado para este miércoles 10 de diciembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 2:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 11:00 a.m., y en España a las 6:00 p.m.

¿Dónde juegan Cruz Azul vs. Flamengo?

