Este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París (Francia), se va a celebrar la gran gala de premiación del Balón de Oro 2025. Esta ceremonia está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN. Entre los principales nominados se encuentran la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, así como también el ‘killer’ del Real Madrid, Kylian Mbappé. Pero la lista es mucho más amplia y se conocerá los resultados de las votaciones en las próximas horas.

En esta edición, los favoritos al galardón individual masculino incluyen a jugadores como Ousmane Dembélé de PSG y Lamine Yamal del Barça, quienes destacan por sus temporadas estelares tanto en clubes como en competiciones europeas. También aparecen nombres como Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Mohamed Salah, entre otros, en la lista de nominados.

La convocatoria para esta versión del Balón de Oro mantiene el formato de premiar la performance de la temporada, comprendida aproximadamente entre agosto de 2024 y julio de 2025. Los criterios incluyen rendimiento colectivo, goles, asistencias, impacto en partidos decisivos, trofeos obtenidos, y la actuación tanto en clubes como selecciones.

Además del premio al mejor jugador masculino, la ceremonia incluirá premios en otras categorías de creciente relevancia: el Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa (mejor joven), Trofeo Yashin (mejor portero), Trofeo Gerd Müller (máximo goleador), el Premio al Mejor Entrenador (Johan Cruyff), Club del Año, y el premio Sócrates para acciones de solidaridad.

Un dato llamativo es la fuerte presencia de jugadores de PSG, con hasta nueve futbolistas nominados en la categoría masculina, básicamente por ser el vigente campeón de la Champions League. Barcelona también aparece con varios nombres destacados, como Yamal, Raphinha y Pedri.

Otra novedad es que este año se reevaluaron algunos premios femeninos para lograr mayor paridad, con la inclusión de categorías como la Kopa y Yashin también para mujeres. Esto refleja el compromiso creciente con la igualdad en los reconocimientos del fútbol mundial.

Nominados al Balón de Oro masculino 2025

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro?

La gala de premiación del Balón de Oro de France Football y la UEFA, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, será televisado por TNT Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten la ceremonia del Balón de Oro?

En Argentina lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: TNT Sports y HBO Max

En Estados Unidos lo transmite: CBS Sports

En España lo transmite: Movistar Plus y DAZN

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro en Perú?

La gala de premiación del Balón de Oro en vivo en Perú, ceremonia que realiza France Football junto a la UEFA, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro en Argentina?

La gala de premiación del Balón de Oro en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN Premium, mientras que por la modalidad de streaming se vería por Disney Plus.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro en España?

La gala de premiación del Balón de Oro en vivo, a celebrarse en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se podrá ver en España por DAZN y Movistar Plus.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro en México?

La gala de premiación del Balón de Oro en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a TNT Sports y HBO Max.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro en Estados Unidos?

La gala de premiación del Balón de Oro en vivo para los que radican en Estados Unidos, se verá por la señal de CBS Sports.

TE PUEDE INTERESAR