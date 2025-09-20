Barcelona recibe a Getafe en un duelo atractivo por la quinta fecha de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Johan Cruyff y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde el Barça busca mantenerse cerca del líder. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Barcelona, cuadro dirigido por Xavi, llega con la sensible baja de Lamine Yamal por molestias en la zona del pubis, además de seguir pendientes de la recuperación de Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen. Aun así, los culés vienen enchufados tras el triunfo 2-1 en Newcastle y confían en que Marcus Rashford repita entre los titulares; Pedri, mientras tanto, sigue siendo el eje del equipo en la creación. Barcelona es escolta con diez puntos y necesita afianzar su rendimiento para no perderle pisada al Real Madrid.

Del otro lado, Getafe vive su mejor arranque histórico en la competición y suma nueve unidades tras cuatro fechas, colocándose en puestos europeos de manera sorpresiva. El cuadro azulón llega motivado tras vencer 2-0 a Real Oviedo y buscará aprovechar cualquier titubeo local; Juanmi aparece como duda para el encuentro, mientras Mauro Arambarri y la solidez defensiva serán claves si quieren sumar en campo rival.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe?

El choque entre Barcelona vs. Getafe por la jornada 5 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y LaLiga TV.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Getafe?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN+

En España lo transmite: DAZN y LaLiga TV

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Perú?

El partido de Barcelona vs. Getafe en vivo en Perú, válido por la fecha 5 de LaLiga 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Getafe en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en España?

El partido de Barcelona vs. Getafe en vivo, a jugarse en el Estadio Johan Cruyff, se podrá ver en España por DAZN y LaLiga TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en México?

El partido de Barcelona vs. Getafe en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos?

Barcelona vs. Getafe en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN+.

